Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Síndrome del niño hiperregalado y 4 maneras de vencerlo

Navidad - regalos - niños

Harbucks | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Karen Hutch - publicado el 15/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Entre regalos y celebraciones, , ¿cómo podemos evitar que nuestro hijo caiga en el síndrome del niño hiperregalado esta Navidad? 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Todo está listo, el árbol de Navidad, las luces se encienden y los niños hacen su carta al Niño Dios, esperando recibir todos los regalos pedidos. Como padres ¿qué pueden hacer para evitar el síndrome del niño hiperregalado esta Nochebuena? Aquí te tenemos unas ideas. 

El síndrome del niño hiperregalado, se genera cuando un niño se acostumbra a recibir gratificaciones por cada cosa que realiza o hace bien. En Aleteia tenemos un artículo que ahonda más en el tema:

¿Cómo evitar el síndrome del niño hiperregalado en Navidad?

Dusan Petkovic | Shutterstock

A continuación te compartimos cuatro consejos para contrarrestar este síndrome tan común, especialmente en esta temporada navideña. La experta Alexandra Lombardo, como psicóloga infantil, recomienda lo siguiente: 

1Regala algo que realmente necesite

La psicóloga infantil recomienda que esta Navidad regales algo que tu hijo en verdad necesite y pueda usar durante todo el año. No solo regalar por regalar, o porque pidió muchos juguetes. Dar regalos más conscientes, pero funcionales es un buen parteaguas. 

2Algo que realmente desea

Para evitar que un niño tenga dicho síndrome, no necesariamente significa que lo privarán de juguetes o regalos en sí; más bien, regálale aquel juguete que realmente anhela, como una bicicleta, una muñeca o un juego de mesa.

3 Regalos que fomenten su educación

Alexandra Lombardo recomienda regalar libros. De esta manera, fomentamos la lectura en los hijos y les permitimos explorar un sinfín de aventuras. Puedes elegir, desde un cuento, hasta de libros temáticos sobre algún tema que les interese ya sea de animales, historia o dinosaurios.

4Algo que puedan usar

familia - navidad - regalos
Yuganov Konstantin | Shutterstock

La especialista en niños hace la recomendación de regalar a los hijos ropa o zapatos que puedan aprovechar al máximo durante el próximo año, no sin quitar la alegría de los hijos por los juguetes. 

Una Navidad real y consciente

Sin duda, dotar de regalos a un niño no es del todo conveniente y puede provocar que los niños pierdan el verdadero sentido de esta fecha tan importante que representa el nacimiento del Niño Jesús y olvidar que el verdadero regalo es recibir a Cristo en nuestros corazones.

"Los niños pueden acostumbrarse a vincular un regalo tangible con un acto positivo, llegando incluso a perder la verdadera esencia de estas fechas al centrarse exclusivamente en los regalos que recibirán", concluyó la psicóloga infantil,  Alexandra Lombardo.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
hijosnavidadpadres-hijos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación