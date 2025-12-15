Síndrome del niño hiperregalado y 4 maneras de vencerlo

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Todo está listo, el árbol de Navidad, las luces se encienden y los niños hacen su carta al Niño Dios, esperando recibir todos los regalos pedidos. Como padres ¿qué pueden hacer para evitar el síndrome del niño hiperregalado esta Nochebuena? Aquí te tenemos unas ideas.
El síndrome del niño hiperregalado, se genera cuando un niño se acostumbra a recibir gratificaciones por cada cosa que realiza o hace bien. En Aleteia tenemos un artículo que ahonda más en el tema:
¿Cómo evitar el síndrome del niño hiperregalado en Navidad?
A continuación te compartimos cuatro consejos para contrarrestar este síndrome tan común, especialmente en esta temporada navideña. La experta Alexandra Lombardo, como psicóloga infantil, recomienda lo siguiente:
1Regala algo que realmente necesite
La psicóloga infantil recomienda que esta Navidad regales algo que tu hijo en verdad necesite y pueda usar durante todo el año. No solo regalar por regalar, o porque pidió muchos juguetes. Dar regalos más conscientes, pero funcionales es un buen parteaguas.
2Algo que realmente desea
Para evitar que un niño tenga dicho síndrome, no necesariamente significa que lo privarán de juguetes o regalos en sí; más bien, regálale aquel juguete que realmente anhela, como una bicicleta, una muñeca o un juego de mesa.
3 Regalos que fomenten su educación
Alexandra Lombardo recomienda regalar libros. De esta manera, fomentamos la lectura en los hijos y les permitimos explorar un sinfín de aventuras. Puedes elegir, desde un cuento, hasta de libros temáticos sobre algún tema que les interese ya sea de animales, historia o dinosaurios.
4Algo que puedan usar
La especialista en niños hace la recomendación de regalar a los hijos ropa o zapatos que puedan aprovechar al máximo durante el próximo año, no sin quitar la alegría de los hijos por los juguetes.
Una Navidad real y consciente
Sin duda, dotar de regalos a un niño no es del todo conveniente y puede provocar que los niños pierdan el verdadero sentido de esta fecha tan importante que representa el nacimiento del Niño Jesús y olvidar que el verdadero regalo es recibir a Cristo en nuestros corazones.
"Los niños pueden acostumbrarse a vincular un regalo tangible con un acto positivo, llegando incluso a perder la verdadera esencia de estas fechas al centrarse exclusivamente en los regalos que recibirán", concluyó la psicóloga infantil, Alexandra Lombardo.