Los árboles de Navidad regresan a Belén

La Iglesia de la Natividad en Belén encendió un árbol de Navidad el sábado por primera vez en tres años, desde el comienzo de la Guerra de Gaza

Las festividades navideñas en Belén han regresado con el primer encendido público del árbol de Navidad en la Iglesia de la Natividad desde el comienzo de la Guerra de Gaza, en lo que los líderes locales dicen que es un rayo de esperanza después de dos años muy duros.

"Han sido dos años de silencio terribles; sin Navidad, sin trabajo", declaró el alcalde de Belén, Maher Canawati, a la BBC . "Todos vivimos aquí del turismo, y el turismo se redujo a cero".

Las últimas celebraciones públicas de Navidad se celebraron en diciembre de 2022.

El 7 de octubre de 2023, comenzó la Guerra de Gaza, y la mayoría de las celebraciones de ese año se cancelaron por respeto a los caídos. Las únicas celebraciones navideñas fueron estrictamente religiosas.

Belén se encuentra en Cisjordania, Territorios Palestinos, a unos diez kilómetros al sur de Jerusalén. La Basílica de la Natividad se encuentra justo en el lugar del nacimiento de Jesús, según marca la tradición, y es un lugar de peregrinación muy popular.

Hoy en día, Belén tiene una población de aproximadamente 30.000 habitantes, la mayoría musulmanes. Aproximadamente el 2% de la población es cristiana.

La reanudación de las celebraciones navideñas fue controvertida, dijo Canawati, ya que la situación en Gaza aún no está completamente resuelta y la comunidad cristiana allí todavía está en riesgo.

"Algunos dirán que no es apropiado y otros dirán que sí lo es", dijo a la BBC.

Pero en lo más profundo de mi corazón, sentí que era lo correcto, porque la Navidad nunca debe detenerse ni cancelarse. Esta es la luz de la esperanza para nosotros.

Este año, la iluminación del árbol se realizó con relativa poca antelación. El alto el fuego se firmó a mediados de octubre, lo que le dio al Centro de Paz de Belén, en la Plaza del Pesebre, solo unas semanas para planificar un evento que atrae a miles de personas.

"El personal del Centro de Paz de Belén hizo un trabajo excelente. La iluminación es un evento enorme para organizarse en tan poco tiempo. Belén es Navidad y la Navidad es Belén. Lo hemos estado esperando a pesar de todo lo que está sucediendo en Gaza; buscamos esperanza y paz”, declaró a The Catholic Standard Ranya Malki Bandak, directora del Centro de Paz de Belén en la Plaza del Pesebre .

“No podemos olvidar todo (lo que está sucediendo en Gaza), no es fácil, pero esto es por la paz, el amor y la Navidad aquí”, dijo.