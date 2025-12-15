“La palabra de Jesús nos libera de la prisión del desánimo y del sufrimiento”, asegura León XIV

"La palabra de Jesús nos libera de la prisión del desánimo y el sufrimiento: toda profecía encuentra en Él su esperado cumplimiento", explicó el Obispo de Roma Deseo donar en 3 clics
"La profecía, incluso encadenada, sigue siendo una voz libre en busca de la verdad y la justicia", afirmó León XIV durante el rezo del Ángelus el 14 de diciembre de 2025, tercer domingo de Adviento. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, incluidos los participantes del Jubileo de los Presos con quienes acababa de celebrar la misa en la Basílica de San Pedro , el Papa explicó el pasaje del Evangelio del día en el que Juan el Bautista, encarcelado por su predicación, escucha "las obras de Cristo"( Mt 11,2).
"Jesús mira a quienes ha amado y servido. Son ellos, los últimos, los pobres, los enfermos, quienes hablan por Él", explicó el Papa.
"En efecto, cuando se encuentra con Jesús, la vida, desprovista de luz, habla y sabor, recupera su sentido: los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen. La imagen de Dios, desfigurada por la lepra, recupera su integridad y salud", explicó León XIV, señalando que "incluso los muertos, completamente insensibles, vuelven a la vida". "¡Cuando Dios viene al mundo, se nota!", exclamó el pontífice.
Así, "la palabra de Jesús nos libera de la prisión del desánimo y el sufrimiento: toda profecía encuentra en Él su esperado cumplimiento", explicó el Obispo de Roma. Cristo "da voz a los oprimidos, a quienes la violencia y el odio les han arrebatado la voz; vence la ideología que nos hace sordos a la verdad; sana las apariencias que distorsionan el cuerpo", explicó León XIV.
"La Palabra de vida nos redime así del mal que lleva el corazón a la muerte", afirmó el pontífice. "Jesús es nuestra esperanza, especialmente en tiempos de prueba, cuando la vida parece perder su sentido y todo se vuelve más oscuro, cuando nos faltan las palabras y nos cuesta escuchar al prójimo", insistió.