“La palabra de Jesús nos libera de la prisión del desánimo y del sufrimiento”, asegura León XIV

FILIPPO MONTEFORTE | FILIPPO MONTEFORTE

I.Media - publicado el 15/12/25
"La palabra de Jesús nos libera de la prisión del desánimo y el sufrimiento: toda profecía encuentra en Él su esperado cumplimiento", explicó el Obispo de Roma

"La profecía, incluso encadenada, sigue siendo una voz libre en busca de la verdad y la justicia", afirmó León XIV durante el rezo del Ángelus el 14 de diciembre de 2025, tercer domingo de Adviento. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, incluidos los participantes del Jubileo de los Presos con quienes acababa de celebrar la misa en la Basílica de San Pedro , el Papa explicó el pasaje del Evangelio del día en el que Juan el Bautista, encarcelado por su predicación, escucha "las obras de Cristo"( Mt 11,2).

Tags:
angelusJesúspapa leon xiv
