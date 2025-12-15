Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Jubileo de los Presos: Dios quiere que todos “se salven”, afirmó León XIV

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

FILIPPO MONTEFORTE | FILIPPO MONTEFORTE

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
mfrias - I.Media - publicado el 15/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Papa León celebró la misa del tercer domingo de Adviento en el marco del Jubileo de los presos

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

"Dios es quien redime, quien libera", afirmó el Papa León XIV durante la Misa celebrada el 14 de diciembre de 2025 en la Basílica de San Pedro. Esta Misa, el tercer domingo de Adviento, se celebró en el marco del Jubileo del Mundo Carcelario, que reunió a 6.000 personas de 90 países en Roma el pasado fin de semana. Entre ellas se encontraban presos en libertad provisional, así como sus familias y miembros de la policía y la administración penitenciaria. Las hostias distribuidas durante la Misa se elaboraron en la prisión.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
jubileopapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día