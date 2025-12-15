Atentado en Sídney: León XIV condena la “violencia antisemita”

Con motivo del atentado terrorista que mató a quince personas durante una festividad judía en Sídney, el Papa pidió el fin a la violencia antisemita Deseo donar en 3 clics
"¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita!", declaró el Papa León XIV el 15 de diciembre de 2025, al día siguiente del atentado terrorista que mató a unas quince personas durante una festividad judía en Sídney, Australia. Al recibir a los donantes del belén y el árbol de Navidad del Vaticano, el pontífice hizo un llamado a erradicar el odio del corazón de la gente.
El lunes, delegaciones italianas de Tirol del Sur y Campania entregaron al Papa el belén y el árbol de Navidad que adornarán la Plaza de San Pedro esta Navidad. Unas horas antes de su iluminación esta noche, León XIV expresó su deseo de que Dios "renueve en nosotros el don de la paz y la fraternidad".
Dirigiéndose a sus invitados, el Papa los invitó a rezar por quienes sufren a causa de la guerra y la violencia, recordando especialmente a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el domingo en Sídney contra la comunidad judía. Según la prensa australiana, dos agresores asesinaron a quince personas, de entre 10 y 87 años, en una reunión en Bondi Beach, Sídney, con motivo de la festividad de Janucá. Una de las víctimas era el ciudadano francés Dan Elkayam, y su muerte está siendo investigada por la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa.
“¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! ¡Debemos erradicar el odio de nuestros corazones!”, declaró el líder de la Iglesia Católica, provocando aplausos al desviarse brevemente de sus palabras preparadas. Según nuestras fuentes, se espera que el Papa también envíe un telegrama de condolencias a la diócesis tras esta tragedia, que ha dejado a 42 personas hospitalizadas.
Durante la audiencia de esta mañana, León XIV también elogió la iniciativa del belén que se exhibirá en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde 28.000 cintas de colores representan a niños salvados del aborto. "Agradezco al artista costarricense que quiso [...] también lanzar un llamamiento para que la vida se proteja desde la concepción", declaró el pontífice estadounidense.