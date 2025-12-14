Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
(VIDEO)”No pierdas la esperanza”. Testimonio de Jan Mikuško.

Guillermo Arévalo - Kristina Knez - publicado el 14/12/25
El teólogo Jan enfermó gravemente y quiso morir, entonces escuchó el llamado de Dios

Cuando una enfermedad devastadora lo dejó sin poder moverse, Jan creyó que su vida había llegado a un límite. Pero en medio de la oscuridad, escuchó una voz en su corazón que lo sostuvo: “No pierdas la esperanza”. Su recuperación física y espiritual lo llevó a descubrir con claridad su vocación sacerdotal. Proviene de Eslovaquia central y estudia teología en quinto año. Será ordenado diácono próximamente. Conoce su testimonio con este video.

Tags:
llamadoseminariotestimonio
