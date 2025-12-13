(VIDEO) Juan de la Cruz, el santo poeta

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.
San Juan de la Cruz, maestro de la vida interior y uno de los más grandes poetas místicos de la historia, enseñó que incluso las noches más oscuras pueden convertirse en un sendero hacia Dios. Su legado continúa inspirando a creyentes en busca de paz, silencio y auténtica libertad espiritual. Un místico español del siglo XVI, reformador carmelita y uno de los poetas espirituales más grandes de la historia cristiana.