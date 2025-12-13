El botóx: congela a los niños de su seguridad

El culto a la juventud tiene consecuencias inesperadas. Quienes sufren por ello son... los hijos de quienes persiguen la belleza exterior

Hablamos de la crisis emocional, hablamos de la importancia de expresar las emociones para que no nos consuman por dentro. Sin embargo, cada vez más a menudo no son la ira ni la tristeza las que se reprimen, sino las expresiones faciales que delatan que sentimos algo. Tal es el ejemplo de la aplicación de botóx en adolescentes.

La madre: el primer espejo

El psiquiatra conocido como Based Psychiatrist recuerda el concepto de Donald Winnicott: el rostro de la madre es el primer espejo del niño. A través de él, el bebé descubre el mundo de las emociones: la alegría, la ira, el asombro. Si el rostro de la madre deja de expresar emociones, el niño pierde la orientación.

El experimento de Edward Tronick de los años 70, conocido como Still-Face Experiment, lo demostró de forma dramática: la madre no reaccionó ante el niño durante varios segundos. Bastó un momento para que el bebé entrara en pánico, perdiera el contacto, llorara y luego se quedara paralizado por la impotencia.

Hoy en día, muchas madres, a menudo sin saberlo, reproducen este experimento a diario. Las inyecciones de toxina botulínica suavizan la frente, pero también bloquean los músculos responsables de la expresión de las emociones. El rostro se vuelve "tranquilo", pero al mismo tiempo mudo.

Las invisibles y trágicas consecuencias de la búsqueda de la juventud

Las investigaciones publicadas en Pediatrics muestran que los hijos de madres con expresiones faciales limitadas reconocen peor las emociones y reaccionan con más frecuencia con miedo. Los neuropsicólogos de la Universidad de Cardiff han llegado incluso a la conclusión de que los adultos que se han sometido a tratamientos con bótox "leen" peor las emociones ajenas, ya que no pueden reproducirlas en su propio rostro.

Para los niños pequeños, el contacto con personas, y especialmente con la madre, con el rostro inmovilizado por el bótox es una verdadera tragedia. Durante el primer año de vida, el sistema nervioso aprende a regular las emociones reaccionando al rostro de los padres. Cuando esta señal se distorsiona o está ausente, el cerebro del niño lo interpreta como una amenaza. Como resultado, aumenta el nivel de cortisol, la hormona del estrés, y en edades posteriores puede aparecer ansiedad crónica o hipersensibilidad emocional.

La cultura de los rostros congelados

Este fenómeno también tiene una dimensión social. Como señala la psicóloga estadounidense Lisa Feldman Barrett, las emociones se crean conjuntamente entre las personas. Si la sociedad reprime las expresiones faciales —mediante el bótox, los filtros o la búsqueda exagerada de una "imagen perfecta"—, el espacio común de las emociones se apaga. Perdemos la capacidad de compasión, empatía y reacción ante el dolor y la alegría de los demás.

No es casualidad que el aumento de la popularidad de los tratamientos estéticos coincida con el aumento de los índices de ansiedad y depresión entre los jóvenes. Los niños aprenden de los adultos que las emociones reales son algo que hay que "suavizar".

¿Hacia dónde vamos?

El bótox se está convirtiendo en una metáfora de una civilización que teme más a las arrugas que a los rostros vacíos. Los rostros alisados pretenden ocultar la vejez, pero cada vez más a menudo ocultan la soledad. En las familias donde las emociones se filtran y controlan, los niños crecen en un ambiente emocionalmente frío, no porque sus padres no los amen, sino porque ya no son capaces de mostrar ese amor.

Recordemos que la verdadera belleza nace de las relaciones, no de una piel perfecta. Creemos más en las expresiones faciales que en las declaraciones verbales. Cuando alguien con el rostro impasible afirma que nos ama, no sentimos que sea verdad.