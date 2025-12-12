Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO)  Matrimonio cristiano: “El taller donde Dios pule el alma”

Guillermo Arévalo - publicado el 12/12/25
Un testimonio que revela cómo la vida matrimonial, vivida con fe y propósito, puede transformar el corazón y convertirse en camino de plenitud

El matrimonio, lejos de ser solo compañía, se convierte en una vocación que pule, transforma y revela el propósito de nuestro Creador. Cuando el matrimonio se vive con Dios al centro, deja de ser un reto y se convierte en propósito.

La historia de Abril te recordará por qué amar transforma: a través de oración, crecimiento interior y trabajo en equipo con su esposo, descubre cada día la grandeza de esta misión, cuenta para Aleteia.

