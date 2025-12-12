¿Por qué es precepto la fiesta de la Virgen de Guadalupe?

Patrona de América y Filipinas, la Virgen de Guadalupe es venerada en el mundo entero, pero ¿en dónde y por qué es fiesta de precepto?

El 12 de diciembre es un día muy importante no solamente en México sino también en América, pues se trata de la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe - en algunos lugares, de precepto - que fue proclamada Patrona de América y Filipinas por su relevancia de su mensaje.

Origen de la celebración

La festividad conmemora las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México, de los días 9 al 12 de diciembre de 1531.

Durante la última aparición, la Santísima Virgen envió al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, una prueba para que creyera en su petición de que se le construyera una casita sagrada. Pidió a Juan Diego que cortara unas rosas; él las envolvió en su tilma y al abrirla ante el obispo, milagrosamente quedó impresa la imagen de la Virgen, tal como la vemos actualmente en la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

Este portento que se conoce como el Acontecimiento Guadalupano, fue acogido tanto por indígenas como por españoles, quienes entendieron el mensaje de la Madre de Dios que deseaba escuchar sus peticiones para presentarlas a Jesús.

Pronto la venerada imagen se convirtió en un símbolo de la identidad católica y nacional mexicana.

Fiesta litúrgica

En 1754, el Papa Benedicto XIV designó a la Virgen de Guadalupe como Patrona de la Nueva España y autorizó la celebración de una Misa y oficio propios para su fiesta el 12 de diciembre.

Dada la creciente y arraigada devoción a la advocación de Guadalupe, el Papa Pío X la proclamó "Patrona de toda la América Latina" en 1910.

Y fue san Juan Pablo II, quien atendiendo a la petición de los Padres Sinodales del Sínodo de Especial de los Obispos de América, quien elevó la celebración al rango de fiesta mediante un decreto publicado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el día 25 de marzo de 1999, nombrando a Santa María de Guadalupe como "Patrona de las Américas".

En dicho documento se lee que:

...este Dicasterio declara que sea inscrita con el grado de fiesta en los calendarios de cada nación y territorio de América, el día 12 de diciembre, y que se celebre cada año en todas las diócesis del Continente, quedando invariable la concesión del grado de solemnidad otorgada por la Sede Apostólica en favor de determinados territorios e iglesias.

Solemnidad de precepto para México

Para México es además solemnidad de precepto, lo que implica la obligación para los fieles católicos de asistir a Misa y abstenerse de trabajos no esenciales, según el Código de Derecho Canónico (Canon 1247).

El 12 de diciembre figura en el calendario litúrgico universal de la Iglesia, sin embargo, las Conferencias Episcopales locales, como la de Estados Unidos, determinan si se mantiene o dispensa la obligación de precepto en sus jurisdicciones.