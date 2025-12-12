Parolin consuela a los “heroicos” cristianos de Mozambique

En un arriesgado viaje a Cabo Delgado, donde el terrorismo yihadista actúa de forma despiadada, el secretario de Estado del Vaticano aseguró a la minoría cristiana que el Papa y la Iglesia los acompañan

El cardenal Pietro Parolin acaba de concluir un viaje a Cabo Delgado, una región de Mozambique marcada por la violencia, donde se reunió con la comunidad cristiana local en una muestra de solidaridad del Vaticano y del Papa León XIV.

Aunque Mozambique es mayoritariamente un país cristiano, la provincia de Cabo Delgado, en el noreste, es mayoritariamente musulmana y desde 2017 ha sido azotada por una violenta insurgencia yihadista, con más de 6300 muertos y un millón de desplazados. Según Mons. António Juliasse, obispo de Pemba, que abarca Cabo Delgado, más de 300 católicos han muertos en los últimos ocho años, 34 de ellos solo en 2025, en su mayoría decapitados.

Diego Menjíbar/ACN

"He venido a deciros a todos, hombres y mujeres del pueblo de Dios que viven en Cabo Delgado, que no están solos. ¡No están solos! El santo padre y la Iglesia unida y universal están con ustedes. Su sufrimiento, sus miedos, pero también sus esperanzas están en el corazón de la Madre Iglesia y ocupan un lugar especial en el corazón del sucesor de Pedro", dijo el cardenal, hablando en portugués.

El cardenal Parolin destacó los "heroicos testigos de fe de tantos de nuestros hermanos y hermanas que han permanecido fieles a Cristo en estos tiempos de dolor y conflicto, y también de aquellos que fueron asesinados sin negar el nombre de Jesús."

Diego Menjíbar/ACN

El Secretario de Estado del Papa León XIV se mostró visiblemente conmovido al escuchar los testimonios de quienes han visto sus vidas transformadas por la violencia en Cabo Delgado, incluyendo a un cristiano que perdió a tres hermanos y un tío a manos de los terroristas, y varios religiosos que llevan a cabo su misión en las zonas más peligrosas, arriesgando sus vidas para servir a Dios.

"El cardenal Parolin saludó a los desplazados uno a uno, dándoles la mano y bendiciendo a sus hijos. Era como si quisiera abrazar a cada uno de ellos y tocar sus heridas más profundas, para poder participar en su sufrimiento y su esperanza", dijo Mons. Juliasse.

El obispo de Pemba aseguró que durante la visita de dos días el cardenal Parolin tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano lo que significa "ser una Iglesia en un contexto de violencia yihadista, una Iglesia perseguida, una Iglesia sufriente".

El padre Eduardo Roca, responsable del diálogo interreligioso en la Diócesis de Pemba, y socio de proyectos de ACN, subrayó que la visita del cardenal proporciona al clero local y a los catequistas "la fuerza moral para saber que nunca estaremos solos, que la Iglesia está preocupada, que nos acompaña y nos protege. Cuando estás en una misión como esta, con tanta violencia, tantas amenazas, es importante sentir que la Iglesia está presente, que te apoya y que no estás solo. Esto es crucial", dijo en un mensaje a ACN.

ACN ha apoyado a la diócesis de Pemba en su respuesta a la crisis en Cabo Delgado desde el inicio de la insurgencia, proporcionando atención al trauma y apoyo de emergencia, así como medios para que los agentes pastorales lleven a cabo su labor, acciones que el Cardenal agradeció.