Notre Dame de París: las futuras vidrieras expuestas en el Grand Palais

Las maquetas de las seis vidrieras que sustituirán a las de Viollet-le-Duc en la Catedral de Notre-Dame de París se exhiben en el Grand Palais de París desde el 10 de diciembre. Se espera que las vidrieras reales se instalen en la catedral a finales de 2026, a pesar de la controversia

Coloridas y figurativas, las maquetas de las seis futuras vidrieras contemporáneas de Notre Dame de París, creadas por la artista Claire Tabouret, se exponen en el Grand Palais desde el miércoles 10 de diciembre, antes de la instalación de las vidrieras reales a finales de 2026. La pintora francesa de 44 años ocupa hasta el 15 de marzo una galería del museo parisino donde están instaladas sus obras, de casi siete metros de altura.

Claire Tabouret fue seleccionada en diciembre de 2024 para crear estas vidrieras tras una convocatoria de proyectos lanzada por el gobierno francés y la diócesis de París. Querían añadir un toque contemporáneo a la catedral, que, tras su completa restauración, ha recuperado su belleza tras el devastador incendio de 2019.

Las pinturas de Claire Tabouret, con sus vibrantes colores, se exhiben en el orden en que aparecerán sus vitrales en la nave sur de la catedral. Cada una representa un versículo de la Biblia dedicado a Pentecostés, la "venida del Espíritu Santo", un tema impuesto por la Arquidiócesis de París.

El primer boceto representa a hombres en círculo, tomados de la mano, rezando. "Esta es la visión que tuve al leer la frase bíblica 'Estaban todos reunidos en un mismo lugar'", explicó Claire Tabouret a AFP. Más abstracto, el segundo vitral ilustra el "gran sonido del Espíritu Santo" con un cielo que se parte en dos. En el boceto final, figuras en procesión despiden a los visitantes mirándolos a los ojos. "Es una transmisión. Dicen: Ahora les toca a ustedes llevar este mensaje y vivir con respeto y tolerancia", continúa la artista, quien reside entre París y Los Ángeles.

Fuerte oposición

En el centro de la galería, se exhiben plantillas, pequeños monotipos y piezas de vidrio coloreado del taller Simon-Marq sobre mesas con frente de cristal. El taller, en colaboración con Claire Tabouret, ganó el concurso para crear las vidrieras. Este es un logro significativo para la cristalería de Reims, que estuvo a punto de declararse en quiebra en 2019. "Creo que esto renovará la atención sobre esta artesanía vibrante y floreciente, y quizás inspire a los coleccionistas privados a interesarse por las vidrieras", espera Claire Tabouret.

El proyecto de nuevas vidrieras para la Catedral de Notre Dame de París no está exento de controversia e incluso ha suscitado debate. La principal razón esgrimida por sus detractores es que las vidrieras objeto del proyecto contemporáneo, creadas en el siglo XIX por Eugène Viollet-le-Duc, no sufrieron daños durante el incendio del 15 de abril de 2019. Ubicadas en la nave sur de la catedral, se protegieron tanto por su ubicación relativamente intacta como por la rápida intervención de los servicios de emergencia. Por lo tanto, su sustitución no responde a una necesidad de restauración o conservación, sino al deseo de dejar una "huella contemporánea" en el monumento, como expresaron Emmanuel Macron y el obispo Laurent Ulrich.

Esta iniciativa no es del agrado de todos. Se ha presentado una petición por parte de defensores del patrimonio que ha reunido casi 300.000 firmas hasta la fecha. También se presentó un recurso ante el tribunal administrativo, que fue rechazado a finales de noviembre.

La Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura (CNPA) también expresó reservas, incluso oposición. Desde las conversaciones iniciales, sus miembros manifestaron su profunda preocupación por la conveniencia de reemplazar las vidrieras históricas e intactas. En julio de 2024, votó en contra del proyecto, sin éxito: en septiembre, un nuevo comunicado de prensa del Ministerio de Cultura anunció que el proyecto seguía en marcha. Sin respaldar el nuevo proyecto de vidrieras, la CNPA finalmente lo reconoció en junio de 2025, al tiempo que solicitaba la adecuada conservación de las vidrieras de Viollet-le-Duc y su exhibición pública.

Si bien este proyecto de creación de nuevas vidrieras se debate y se comenta ampliamente, no debe eclipsar el lugar al que están destinadas: Notre Dame de París.