Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Actualidad
separateurCreated with Sketch.

La ONU critica la “apatía” del mundo ante el sufrimiento que padecen millones de personas

Fabrice COFFRINI / AFP

Tom Fletcher, du Royaume-Uni, au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, août 2025.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cécile Séveirac - publicado el 12/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El 8 de diciembre, la ONU denunció enérgicamente la "apatía" del mundo ante el sufrimiento de millones de personas. Tom Fletcher, secretario general adjunto de las Naciones Unidas, hizo un llamamiento a los Estados miembros para que financien los próximos planes de ayuda humanitaria de 2026

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

"Una época de brutalidad, impunidad e indiferencia". Tom Fletcher, secretario general adjunto de las Naciones Unidas (ONU), no se anduvo con rodeos el lunes 9 de diciembre durante una rueda de prensa en la que lanzó un llamamiento para recaudar fondos para 2026.

"En este momento, 250 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente", declaró Tom Fletcher, al tiempo que denunciaba la caída libre de la financiación de la ONU para satisfacer estas enormes necesidades. La última petición de fondos humanitarios para 2025 solo alcanzó "12 000 millones de dólares" de los 45 000 millones necesarios, lo que supone "la financiación más baja de la última década", mientras que el hambre alcanzaba nuevos récords en lugares como Gaza o Sudán.

23 000 millones de dólares para 2026

Denunciando la "ferocidad e intensidad de las matanzas", el "desprecio total del derecho internacional" y los "aterradores niveles de violencia sexual", Tom Fletcher criticó "una época en la que nuestro instinto de supervivencia se ha visto adormecido por las distracciones y corroído por la apatía, en la que dedicamos más energía y dinero a encontrar nuevas formas de matarnos unos a otros, al tiempo que desmantelamos los medios que tanto nos ha costado conseguir para protegernos de nuestros peores instintos".

Visiblemente emocionado y enfadado, Tom Fletcher expresó el cansancio y el agotamiento de los colaboradores de la ONU sobre el terreno. Los trabajadores humanitarios están "sobrecargados, infra-financiados y son blanco de ataques", afirmó. Según la ONU, 380 de ellos han muerto en el ejercicio de sus funciones, lo que supone "un trágico récord".

WAR IN UKRAINE
Guerra en Ucrania
National Police of Ukraine | AFP

El objetivo para 2026: salvar 87 millones de vidas, anuncia Tom Fletcher. Para ello, la ONU necesita 23 000 millones de dólares. "Sé que los presupuestos son ajustados en este momento", reconoce el jefe de operaciones humanitarias, al tiempo que señala que "el mundo ha gastado 2700 millones de dólares en defensa". "No pido más del 1 % de esa suma".

Ahora queda convencer a los Estados miembros, en un plazo de menos de 90 días. Los planes de ayuda humanitaria se basan en las contribuciones voluntarias de los Estados. Estados Unidos es uno de los principales donantes, pero, aunque siguió siéndolo en 2025, su financiación se redujo drásticamente con la llegada de Donald Trump, pasando de 11 000 millones de dólares en 2024 a 2700 millones en 2025.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
ayuda humanitariamuerteonuviolencia
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día