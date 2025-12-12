Aleteia
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe: el Papa implora paz y unidad a la Virgen

I.Media - publicado el 12/12/25
Con una liturgia con sonidos latinoamericanos, el segundo Papa de América habló en español ante varios miles de fieles, en su mayoría latinoamericanos

“En medio de incesantes conflictos, injusticias y sufrimientos”, la Virgen María “resuena con la promesa de la fidelidad divina, la presencia que nos sostiene cuando la vida se vuelve insoportable”, afirmó el Papa León XIV durante la Misa celebrada el 12 de diciembre de 2025 en la Basílica de San Pedro, en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta fiesta litúrgica, que inspira gran devoción en toda Latinoamérica, conmemora la aparición de la Virgen María en 1531 a un indígena pobre, Juan Diego, cerca de la Ciudad de México.

Tags:
papa leon xivsanta sedeVirgen de Guadalupe
