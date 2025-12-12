Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe: el Papa implora paz y unidad a la Virgen

“En medio de incesantes conflictos, injusticias y sufrimientos”, la Virgen María “resuena con la promesa de la fidelidad divina, la presencia que nos sostiene cuando la vida se vuelve insoportable”, afirmó el Papa León XIV durante la Misa celebrada el 12 de diciembre de 2025 en la Basílica de San Pedro, en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta fiesta litúrgica, que inspira gran devoción en toda Latinoamérica, conmemora la aparición de la Virgen María en 1531 a un indígena pobre, Juan Diego , cerca de la Ciudad de México.

Con una liturgia con sonidos latinoamericanos, el segundo Papa de América habló en español ante varios miles de fieles, en su mayoría latinoamericanos

Durante esta liturgia, que fusionó melodías latinas de la tradición romana con sonidos de canciones latinoamericanas, el segundo Papa de América habló en español ante varios miles de fieles, en su mayoría pertenecientes a la gran diáspora latinoamericana en Roma.

"Dinos cómo avanzar en la fe cuando nuestras fuerzas flaquean y crecen las tinieblas", dijo León XIV en una homilía que tomó esencialmente la forma de una larga súplica a María, en medio de dramáticos acontecimientos internacionales, marcados en particular por el riesgo de guerra entre Venezuela y Estados Unidos.

"Como hijo tuyo, te pido: Madre, enseña a las naciones que desean ser tus hijas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia ni que la mentira escriba su memoria”, imploró el Papa.

Expresó su esperanza de que la Virgen María muestre a los líderes “que la autoridad debe ejercerse como servicio y no como dominio”, y que deben asumir “su deber de defender la dignidad de cada persona en cada etapa de su vida”.

Mantener a los jóvenes alejados de las "amenazas del delito"

El pontífice peruano-estadounidense también invocó a la Virgen María para que conceda a los jóvenes "la fuerza para elegir el bien y el coraje para permanecer firmes en la fe, incluso si el mundo los empuja en otra dirección". "Aléjalos de las amenazas de la delincuencia, la adicción y el peligro de una vida sin sentido", imploró el Papa, en un contexto de expansión del narcotráfico a nivel mundial.

"Te ruego que vuelvas los corazones de quienes siembran discordia hacia el deseo de tu Hijo", pidió León XIV, orando por "aquellos que se han alejado de la Santa Iglesia", para "restaurarles la caridad que hace posible la comunión".

También instó a María a fortalecer a las familias, para que "los padres eduquen con ternura y firmeza, para que cada hogar sea una escuela de fe". "Sostén al clero y a la vida consagrada en su fidelidad diaria y renueva su primer amor", pidió también el líder de la Iglesia Católica. "Guarda su paz interior en la oración, protégelos en la tentación, anímalos en su cansancio y ayuda a los abatidos", imploró. "Ayúdanos a no manchar, con nuestro pecado y nuestra miseria, la santidad de la Iglesia, que, como tú, es madre", advirtió además el Papa.

“Ven en ayuda del Sucesor de Pedro, para que confirme en el único camino que conduce al Fruto bendito de tu vientre a todos los que me han sido confiados”, pidió finalmente el Papa, en un tono más personal. “Acuérdate de este hijo tuyo, a quien Cristo confió las llaves del Reino de los Cielos para el bien de todos; que estas llaves sirvan para atar, desatar y redimir toda miseria humana”, concluyó, haciéndose eco de las palabras pronunciadas por Juan Pablo II en 1994 en Siracusa, Sicilia.

Una tradición establecida en 2011

El Papa Francisco era un gran aficionado a la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya transmisión vespertina permite su transmisión matutina en los países del continente americano. El año pasado, el Papa Francisco presidió formalmente la Misa y pronunció una breve homilía improvisada, pero, al no poder ponerse de pie, le pidió al cardenal Prevost, futuro Papa León XIV, que presidiera en su nombre la Plegaria Eucarística en el recién renovado Altar de la Confesión.

Pero el pontífice argentino no fue el creador de esta celebración en el Vaticano: esta tradición se remonta al pontificado de su predecesor Benedicto XVI, quien celebró esta fiesta el 12 de diciembre de 2011, unos meses antes de su viaje a México.

El santuario erigido en el lugar de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe recibe a numerosos peregrinos cada año. Durante un encuentro con periodistas en Castel Gandolfo el 18 de noviembre, el Papa León XIV expresó su deseo de peregrinar allí. De esta manera, seguiría los pasos de Juan Pablo II, quien lo visitó en 1979 y 2002, Benedicto XVI, quien lo visitó en 2012, y Francisco, quien lo visitó en 2016.

