El Jubileo de los Presos reunirá a 6.000 peregrinos de 90 países

rome-youth-jubilee-vatican-2025

© Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 12/12/25
Procedentes de 90 países diferentes, incluidos México, Colombia y España, 6 mil peregrinos se reunirán en el Vaticano para el Jubileo de los presos este fin de semana

La última gran reunión temática del Año Santo 2025 será el Jubileo de los Presos este fin de semana, del 12 al 14 de diciembre. Entre los 6.000 peregrinos previstos se encontrarán presos en libertad provisional, así como sus familiares y miembros de la policía y la administración penitenciaria. Las hostias que se distribuirán en la Misa celebrada por el Papa León XIV este domingo en la Basílica de San Pedro se elaboraron en prisión.

jubileopapa leon xivsanta sede
