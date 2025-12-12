Procedentes de 90 países diferentes, incluidos México, Colombia y España, 6 mil peregrinos se reunirán en el Vaticano para el Jubileo de los presos este fin de semana Deseo donar en 3 clics
La última gran reunión temática del Año Santo 2025 será el Jubileo de los Presos este fin de semana, del 12 al 14 de diciembre. Entre los 6.000 peregrinos previstos se encontrarán presos en libertad provisional, así como sus familiares y miembros de la policía y la administración penitenciaria. Las hostias que se distribuirán en la Misa celebrada por el Papa León XIV este domingo en la Basílica de San Pedro se elaboraron en prisión.
El Dicasterio para la Evangelización, encargado de organizar los eventos del Año Jubilar – evento celebrado cada 25 años en la Iglesia católica para promover el perdón de los pecados – indica en un comunicado de prensa difundido el 11 de diciembre que los participantes en el Jubileo de los presos proceden de 90 países, entre ellos Italia, España, Portugal, Reino Unido, Polonia, Alemania, Indonesia, México, Madagascar, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guinea-Bissau, Filipinas, Taiwán y Australia.
El Papa Francisco, profundamente preocupado por las cárceles, visitó numerosas instituciones penitenciarias durante su pontificado, tanto en Italia como en el extranjero, especialmente en Chile y Estados Unidos. El 17 de abril, Jueves Santo, el Papa aún encontró fuerzas para visitar la cárcel Regina Coeli, cerca del Vaticano, donde saludó a 70 presos. Esta fue su última salida fuera del Vaticano, cuatro días antes de su muerte.
Durante el Año Santo de la Misericordia, los días 5 y 6 de noviembre de 2016, el Papa Francisco recibió a miles de peregrinos en el Vaticano como parte del Jubileo de los presos. "La esperanza es la prueba interior del poder de la misericordia de Dios, que nos invita a mirar hacia adelante y a superar, mediante la fe y la entrega a él, la atracción por el mal y el pecado", afirmó el pontífice argentino en su homilía durante la misa en la Basílica de San Pedro.
El Papa León XIV aún no ha visitado ninguna prisión. Durante la Misa que oficiará el domingo en el Vaticano, se utilizarán hostias elaboradas en tres cárceles italianas (Opera, San Vittore y Bollate), como parte del proyecto " Il Senso del Pane " (El sentido del pan), que involucra a más de 300 reclusos cada año en Italia. El fin de semana también incluirá varias conferencias y jornadas de estudio dedicadas a la atención pastoral de los reclusos.