Venezuela: Autoridades confiscan pasaporte del cardenal Porras, impidiéndole viajar

Mientras el cardenal Baltazar Porras Cardozo se disponía a viajar a España, su pasaporte venezolano le fue retirado. Esta violación a sus derechos ha sido señalado por diferentes medios y autoridades internacionales

Al cardenal venezolano Baltazar Porras Cardozo le confiscaron el pasaporte en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a viajar al extranjero, según informaron medios de comunicación en español el 10 de diciembre de 2025. Además de los medios vaticanos que informaron sobre el incidente, varias voces se han alzado contra esta "violación de los derechos ciudadanos". La conferencia episcopal del país expresó su "preocupación" y exigió una explicación al gobierno.

A sus 81 años, el cardenal Porras, arzobispo emérito de Caracas, tenía previsto viajar a España para cumplir compromisos eclesiásticos. Pero cuando estaba a punto de embarcar, la aduana lo detuvo. "El oficial me dijo que había un problema con mi pasaporte y que no podían hacer nada", informó el cardenal en un mensaje enviado a la Conferencia Episcopal. Según el medio estadounidense The Pillar, el exarzobispo de la capital estuvo detenido durante dos horas.

El prelado tuvo que regresar a Venezuela sin su pasaporte venezolano. Como miembro del Colegio Cardenalicio, el cardenal también posee un pasaporte vaticano, considerado diplomático y que le permite viajar sin visa a 113 países. "Las autoridades extranjeras no pueden retirar este pasaporte, pero sí pueden negarse a reconocerlo", declaró una fuente del Vaticano a I.MEDIA .

Denunciando un "ataque a nuestros derechos ciudadanos", el Cardenal Porras lamentó que este tipo de incidentes se haya vuelto frecuente. "Durante un cuarto de siglo, ha sido casi habitual que al llegar a Migración, el oficial retire el pasaporte y vaya a revisarlo, alegando que 'el sistema no funciona', que 'el nombre no aparece'... En dos ocasiones, incluso me dijeron que figuraba como fallecido", confesó.

Expresando su preocupación, los obispos venezolanos han solicitado a las autoridades aclaraciones sobre los hechos denunciados. Varias voces internacionales han protestado, entre ellas el presidente colombiano Gustavo Petro, quien deploró la falta de democracia y criticó la represión del gobierno del país vecino.

Vatican News señala que "este episodio se produce en medio de una creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos", en particular dado el reciente refuerzo de la presencia militar de este último país en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas.