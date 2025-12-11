4 dogmas marianos: aquí tienes una breve guía sobre ellos 

Los dogmas marianos son verdades que la Iglesia católica ha confirmado como parte del "depósito de la fe", que todos los católicos están llamados a creer

A veces los católicos hablan de "dogmas" y, más concretamente, de "dogmas marianos". Puede ser un término confuso, especialmente para los no católicos que no están familiarizados con el desarrollo de la doctrina dentro de la Iglesia católica.

Qué es un dogma

En primer lugar, la palabra "dogma" proviene del griego dogma o dokein. Inicialmente se utilizaba, tal y como describe la Enciclopedia Católica, "en los escritos de los autores clásicos antiguos, a veces, para referirse a una opinión o a lo que a una persona le parece cierto; otras veces, para referirse a las doctrinas o principios filosóficos, y especialmente a las doctrinas filosóficas distintivas, de una escuela filosófica concreta (cf. Cic. Ac., ii, 9), y a veces, un decreto o una ordenanza pública".

Con el tiempo, la Iglesia adoptó esta palabra para significar "una verdad perteneciente a la fe o a la moral, revelada por Dios, transmitida por los apóstoles en las Escrituras o por la tradición, y propuesta por la Iglesia para la aceptación de los fieles".

Los dogmas son verdades de la fe católica que son objetivamente ciertas y que tienen su fuente última en la revelación de Dios. Son doctrinas de la fe católica que se exhorta a los fieles a creer y aceptar, como el dogma de que Cristo es la cabeza de la Iglesia o que Dios es una unidad de tres personas.

A veces, la Iglesia tarda siglos en definir completamente un dogma, ya que Jesús no escribió un libro de creencias antes de ascender al cielo. Él habló con sus apóstoles y, aunque ellos escribieron los Evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, la Iglesia sigue examinando estos escritos para comprender más plenamente la fe. Esta comprensión se ve favorecida por las personas que plantean preguntas críticas al respecto o, a veces, por la enseñanza de lo que se reconoce como «herejía», es decir, una enseñanza distinta de lo que la Iglesia sabe que es verdad.

Cuatro dogmas marianos

En lo que respecta a María, la Iglesia solo ha definido cuatro creencias dogmáticas, en algunos casos tras debatirlas durante cientos de años. Estas creencias tienen base bíblica, pero no eran evidentes de inmediato para cualquiera que leyera la Biblia. Se necesitaron años y años de debate y oración para llegar a las siguientes conclusiones, con la guía del Espíritu Santo.

En cada caso, el debate entre los teólogos también se basó en lo que los fieles percibían y reconocían como verdadero. Así, por ejemplo, aunque la Inmaculada Concepción no se definió dogmáticamente hasta el siglo XIX, la devoción a Nuestra Señora como la Inmaculada ya estaba arraigada en siglos de oración y piedad.

1 MARÍA, MADRE DE DIOS

El Concilio de Éfeso proclamó en 431 que María se convirtió verdaderamente en la Madre de Dios por la concepción humana del Hijo de Dios en su vientre: "Madre de Dios, no porque la naturaleza del Verbo o su divinidad recibieran el principio de su existencia de la santa Virgen, sino porque, dado que el cuerpo santo, animado por un alma racional, que el Verbo de Dios unió a sí mismo según la hipóstasis, nació de ella, se dice que el Verbo nació según la carne" (CEC 466).

2 MARÍA, SIEMPRE VIRGEN

La profundización de la fe en la maternidad virginal llevó a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María antes, después y durante el parto del Hijo de Dios hecho hombre. De hecho, el nacimiento de Cristo 2no disminuyó la integridad virginal de su madre, sino que la santificó". Por eso, la liturgia de la Iglesia celebra a María como Aeiparthenos, la "Siempre Virgen" (CEC 499).

3 MARÍA, INMACULADAMENTE CONCEBIDA

De entre los descendientes de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. "Llena de gracia", María es "el fruto más excelente de la redención" (SC 103): desde el primer instante de su concepción en el seno de su madre, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de su vida (CEC 503).

4 MARÍA, ASUNTA AL CIELO