Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Michael Bublé hace cantar al Papa, algo que atesorará “por siempre”

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Redacción de Aleteia - publicado el 10/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Michael declaró que, cantar para el Papa León y para las 3 mil personas desfavorecidas que asistieron como invitados de honor, es un motivo para sentirse renovado y agradecido

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

El famoso cantante canadiense Michael Bublé participó en el "Concierto para los Pobres" celebrado en el Vaticano el 6 de diciembre. El Papa León XIV disfrutó muchísimo del evento y no pudo resistirse a cantar y mover el pie al ritmo de la música desde su asiento.

En sus redes sociales, el cantante expresó que le es "casi imposible" intentar expresar lo que sintió durante este concierto, sobre todo por lo que la fe ha significado para él a lo largo de su vida.

"Dios ha permanecido en el centro de todo lo que hago, y cuando miro hacia atrás en mi vida y mi carrera, veo su mano en todo: en mi familia, en mis amigos, en todos con quienes he trabajado y en todos ustedes. Estar en el Vaticano con mi familia, conocer al Papa y tocar para almas tan hermosas es algo que atesoraré por siempre".

Bublé aseguró sentirse renovado y agradecido tras esta experiencia.

"Me siento profundamente agradecido y honrado de haber compartido mi música en este contexto. Al acercarnos a la temporada navideña, espero que encuentren momentos de paz, conexión y consuelo. Sea lo que sea a lo que se aferren, espero que se sientan un poco más ligeros. Y que sigamos eligiendo la bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás".

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
famososmúsicapapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día