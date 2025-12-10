(VIDEO) Michael Bublé hace cantar al Papa, algo que atesorará “por siempre”

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
El famoso cantante canadiense Michael Bublé participó en el "Concierto para los Pobres" celebrado en el Vaticano el 6 de diciembre. El Papa León XIV disfrutó muchísimo del evento y no pudo resistirse a cantar y mover el pie al ritmo de la música desde su asiento.
En sus redes sociales, el cantante expresó que le es "casi imposible" intentar expresar lo que sintió durante este concierto, sobre todo por lo que la fe ha significado para él a lo largo de su vida.
"Dios ha permanecido en el centro de todo lo que hago, y cuando miro hacia atrás en mi vida y mi carrera, veo su mano en todo: en mi familia, en mis amigos, en todos con quienes he trabajado y en todos ustedes. Estar en el Vaticano con mi familia, conocer al Papa y tocar para almas tan hermosas es algo que atesoraré por siempre".
Bublé aseguró sentirse renovado y agradecido tras esta experiencia.
"Me siento profundamente agradecido y honrado de haber compartido mi música en este contexto. Al acercarnos a la temporada navideña, espero que encuentren momentos de paz, conexión y consuelo. Sea lo que sea a lo que se aferren, espero que se sientan un poco más ligeros. Y que sigamos eligiendo la bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás".