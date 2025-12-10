¿Escribió san Mateo el primero de los Evangelios?

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
A los estudiosos de la Biblia les encanta debatir sobre fechas y ofrecer una serie de posibles escenarios sobre la verdad histórica que se esconde tras la fecha en que se escribieron los libros de la Biblia. Los primeros Padres de la Iglesia pensaban que el Evangelio de san Mateo fue el primero en escribirse. De hecho, la secuencia de los evangelios en el Nuevo Testamento refleja este orden tradicional de composición: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Gran parte del trabajo de los estudiosos de la Biblia consiste en tomar las pruebas de que disponen y ofrecer su mejor hipótesis sobre lo que ocurrió. La mayoría de los estudiosos modernos de la Biblia creen que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito, datado entre los años 50 y 70 d. C.
Pero todos los estudiosos coinciden en general en que el Evangelio de Juan fue el último en escribirse, pero existe cierto debate sobre cuál fue el primero.
Lo que dijeron los Padres de la Iglesia primitiva
En el siglo IV, san Agustín escribió en La armonía de los Evangelios:
"Ahora bien, se cree que los cuatro evangelistas cuyos nombres han adquirido mayor notoriedad en todo el mundo, y cuyo número se ha fijado en cuatro —quizás por la sencilla razón de que hay cuatro divisiones de ese mundo a lo largo de cuya extensión universal ellos, por su número como por una especie de signo místico, indicaron la expansión progresiva de la Iglesia de Cristo—, escribieron en el orden siguiente: primero Mateo, luego Marcos, en tercer lugar Lucas y, por último, Juan.
Por lo tanto, también [parecería que] estos tenían un orden determinado entre ellos con respecto a los asuntos de su conocimiento personal y su predicación [del evangelio], pero un orden diferente en referencia a la tarea de dar la narración escrita".
Lo que creía Orígenes
Orígenes, en el siglo III, compartía una creencia similar en su Comentario sobre Mateo:
"En cuanto a los cuatro Evangelios, que son los únicos indiscutibles en la Iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el Evangelio según San Mateo, que en otro tiempo fue publicano y después apóstol de Jesucristo, fue escrito primero y que él lo compuso en lengua hebrea y lo publicó para los conversos del judaísmo.
El segundo en ser escrito fue el de Marcos, quien lo escribió siguiendo las instrucciones de Pedro, quien, en su Epístola General, lo reconoció como hijo, diciendo: «La iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, os saluda, y también Marcos, mi hijo». Y el tercero fue el de Lucas, el Evangelio elogiado por Pablo, que él compuso para los conversos de entre los gentiles. El último de todos fue el de Juan".
Aunque ambos argumentos tienen sin duda un gran peso, en realidad no podemos saber con certeza quién escribió su Evangelio primero.
Lo que lo hace aún más difícil es el hecho de que las historias de la vida de Jesús se transmitieron inicialmente de forma oral, antes de que se escribieran.
Cómo nos afecta
Espiritualmente hablando, la pregunta siempre sigue siendo: ¿realmente importa? A veces tenemos que aceptar la realidad de que no estuvimos presentes hace 2000 años y no podemos saber con total certeza lo que sucedió.
Dios lo sabe y eso debería ser suficiente para nosotros.
Lo más importante es el contenido de cada Evangelio y cómo el Espíritu Santo estuvo detrás de todo ello. Podemos estar tranquilos sabiendo que lo que leemos fue inspirado por Dios.