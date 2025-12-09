Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Tristeza navideña: una experta nos explica cómo combatirla

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 09/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La melancolía navideña es más común de lo que parece. Esta es la mirada cristiana que devuelve sentido y esperanza a quienes sufren en diciembre

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Aunque diciembre suele asociarse con alegría, celebración y familia, muchas personas experimentan tristeza, cansancio emocional o soledad durante esta temporada. Lejos de ser una contradicción, esta fragilidad revela el verdadero corazón de la Navidad: un Dios que se acerca a los que más lo necesitan.

Al consultar a la Mtra. en Familia y Bioética, Brezy López, nos brinda un panorama amplio sobre las causas de este malestar emocional y menciona que existen factores biológicos que incrementan la nostalgia navideña: 

1. Menos luz solar, menos serotonina. 

2. Mayor producción de melatonina.

3. Nostalgia biológica.

4. Cambios en la alimentación.

5. Sobrecarga sensorial.

Conoce más sobre el tema en este video de Aleteia

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
navidadreflexiónvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día