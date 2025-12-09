CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.
Aunque diciembre suele asociarse con alegría, celebración y familia, muchas personas experimentan tristeza, cansancio emocional o soledad durante esta temporada. Lejos de ser una contradicción, esta fragilidad revela el verdadero corazón de la Navidad: un Dios que se acerca a los que más lo necesitan.
Al consultar a la Mtra. en Familia y Bioética, Brezy López, nos brinda un panorama amplio sobre las causas de este malestar emocional y menciona que existen factores biológicos que incrementan la nostalgia navideña:
1. Menos luz solar, menos serotonina.
2. Mayor producción de melatonina.
3. Nostalgia biológica.
4. Cambios en la alimentación.
5. Sobrecarga sensorial.
Conoce más sobre el tema en este video de Aleteia