¿Qué es “Skinnytok”, esa peligrosa tendencia en TikTok?

Aparecido en marzo de 2025 en TikTok, detectado a principios de abril por las autoridades y prohibido en junio, el hashtag "Skinnytok" agrupa videos que promueven la delgadez extrema. Estos contenidos, que siguen accesibles en la red social, ponen en peligro la salud mental y física de los jóvenes, especialmente de las chicas, hasta tal punto que la autoridad reguladora del sector audiovisual presentó una denuncia el 4 de diciembre ante la Comisión Europea.



"No eres fea, solo estás gorda", "Espero que lo que has comido merezca la pena para estar gordo este verano", "Dejo de comer después de unos bocados", "Bebo agua cuando tengo hambre", "Si la comida te alegra el día, es que tu vida es realmente una mierda"... Así son los "consejos "etiquetados bajo el hashtag skinnytok que se dan en algunos videos de TikTok y que preocupan.

La tendencia, impulsada desde marzo de 2025 por un puñado de influencers estadounidenses, fue detectada por las autoridades a principios de abril de 2025 tras la publicación de varios artículos de prensa sobre el tema. "Skinnytok" (skinny significa delgado en inglés) dio lugar a 5mil 522 publicaciones entre el 24 de marzo y el 24 de abril, según señaló el regulador en su investigación.

Una problemática mundial

Más de 3 mil creadores de contenido lo difundieron, en su mayoría en inglés, generando casi 100 millones de visitas y 9,5 millones de "me gusta" durante ese periodo. Aunque el hashtag "Skinnytok" fue prohibido en la plataforma el 1 de junio a nivel mundial, impulsados por autoridades europeas, "TikTok no hizo lo necesario para limitar las elusiones del bloqueo con palabras clave similares", denuncia la Arcom, citando también el informe parlamentario sobre los efectos psicológicos de TikTok en los menores.

"Hubo que esperar a la movilización ciudadana a través de una petición y la intervención de las autoridades públicas para que la plataforma tomara finalmente medidas concretas", añade el regulador.

Un hashtag prohibido, pero fácil de eludir

El pasado mes de abril, TikTok aseguró haber "establecido normas estrictas contra el body shaming (denigración del cuerpo, nota del editor) y los comportamientos peligrosos relacionados con la pérdida de peso", limitando el acceso a contenidos que presentaran ideales corporales nocivos.

Pero hay que reconocer que las palabras clave "skinny" o "thinspo" (contracción de thin, delgado, e inspiración) o incluso "sk1nnytok" o "skinnytok motivation" remiten a videos que siguen existiendo.

Un estilo de vida dañino

Estas publicaciones "promueven hábitos alimenticios restrictivos, morfologías a veces muy delgadas y comparaciones corporales, con el pretexto de motivar o promover un estilo de vida 'saludable', expone la Arcom en su informe. La tendencia promueve prácticas muy restrictivas como "no comer, hacer siempre más deporte" para estar lo más delgado posible, escribe la Arcom.

"Saber distinguir entre un influencer que promueve un deporte para estar en forma y otro que vende una disciplina excesiva para alcanzar el fantasma de la delgadez".

Discernir en los contenidos

Además de las palabras clave desviadas, la moderación de este tipo de contenidos se ve dificultada por la proximidad entre el mundo del fitness, el deporte y la alimentación saludable, muy de moda actualmente, y la tendencia "Skinnytok". Aquí hay un tema que requiere extrema vigilancia: saber discernir, y enseñar a nuestros hijos a discernir entre un influencer que promueve un deporte (o una dieta) para estar en forma y otro que vende una disciplina excesiva e inadecuada para alcanzar el fantasma de la delgadez.

Porque la delgadez se percibe y se presenta aquí como un signo de realización, un indicador de validación social y confianza en uno mismo. Para las influencers adeptas al "Skinnytok", estar delgada, en resumen, es ser bella y fuerte.

Un riesgo para la salud pública

"Este fenómeno puede suponer un riesgo para la salud pública", denuncia la Arcom, especialmente para los menores, ya que esta red social es muy popular entre los jóvenes. El pasado mes de mayo, la Federación Francesa contra la Anorexia y la Bulimia (FFAB) alertó sobre el entusiasmo por esta tendencia que "glorifica la delgadez extrema, culpabiliza y difunde mensajes que incitan a la metamorfosis del cuerpo, a costa de restricciones alimentarias de alto riesgo".

Es cierto que el fenómeno no es nuevo. La delgadez se presenta desde hace décadas como un canon de belleza. Pero el peligro de las redes sociales, y más concretamente de TikTok, radica, en primer lugar, en la juventud de los usuarios, expuestos cada vez más temprano a contenidos poco saludables e incluso tóxicos.