León XIV con Zelensky: el Papa expresó su esperanza de “una paz justa y duradera”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le pape Léon XIV

Francesco Sforza / VATICAN MEDIA / AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le pape Léon XIV à Castel Gandolfo, le 9 juillet 2025.

I.Media - publicado el 09/12/25
El Papa expresó su esperanza de que las iniciativas diplomáticas en curso conduzcan a una paz justa y duradera. Este fue su tercer encuentro

El Papa León XIV recibió al presidente ucraniano Volodímir Zelensky en Castel Gandolfo el 9 de diciembre de 2025, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El presidente ucraniano continúa sus esfuerzos para obtener el apoyo europeo, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a Ucrania para que acepte un plan de paz con Rusia, que incluye concesiones territoriales.

Tags:
diplomaciapapa leon xivpazsanta sede
