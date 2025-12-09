León XIV con Zelensky: el Papa expresó su esperanza de “una paz justa y duradera”

El Papa León XIV recibió al presidente ucraniano Volodímir Zelensky en Castel Gandolfo el 9 de diciembre de 2025, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El presidente ucraniano continúa sus esfuerzos para obtener el apoyo europeo, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a Ucrania para que acepte un plan de paz con Rusia, que incluye concesiones territoriales.

El Papa expresó su esperanza de que las iniciativas diplomáticas en curso conduzcan a una paz justa y duradera. Este fue su tercer encuentro

Tras reunirse ayer en Londres con los jefes de Estado y de gobierno de Francia, el Reino Unido y Alemania, y pasar por Bruselas, Volodymyr Zelensky se encuentra hoy en Roma. Se reunió con el Papa León XIV esta mañana y tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Al igual que en julio, el presidente ucraniano se reunió con el Papa León XIV en su residencia de Castel Gandolfo, al sureste de Roma. Ambos posaron para fotografías en el balcón de la Villa Barberini, donde reside el pontífice. "Durante el cordial encuentro, centrado en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reafirmó la necesidad de continuar el diálogo y renovó su sincera esperanza de que las iniciativas diplomáticas en curso conduzcan a una paz justa y duradera", explicó un comunicado de la Santa Sede.

Esta foto tomada y distribuida el 9 de diciembre de 2025 por The Vatican Media muestra al Papa León XIV durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Castel Gandolfo. Ambos intercambiaron regalos. HANDOUT | HANDOUT

La semana pasada, durante el vuelo de regreso de su viaje al Líbano, el Papa León XIV comentó sobre el plan de paz de Donald Trump, el cual, según él, "se elaboró ​​sin Europa". Afirmó: "La presencia de Europa es realmente importante, y esta propuesta inicial [del plan de paz] ha sido modificada". Añadió que "el papel de Italia podría ser muy importante" y que el país podría "servir de intermediario" entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Concluyó: "Podría sugerir que la Santa Sede también fomente este tipo de mediación y que busquemos juntos una solución que realmente traiga la paz, una paz justa".

En el comunicado difundido esta mañana sobre el encuentro, la Santa Sede afirma que se hizo referencia "a la cuestión de los prisioneros de guerra así como a la necesidad de garantizar el retorno de los niños ucranianos a sus familias".

El tercer encuentro entre León XIV y Zelenski

El encuentro de esta mañana fue el tercero entre ambos. El 9 de julio, el papa estadounidense ya había recibido a Volodymyr Zelensky en su residencia de Castel Gandolfo, donde pasaba sus vacaciones. El líder de la Iglesia católica ofreció a la Santa Sede la oportunidad de recibir a representantes de Rusia y Ucrania para negociar. Reiteró su apoyo a la liberación de prisioneros y a la búsqueda de soluciones comunes. El presidente Zelensky asistió a la Misa de investidura del nuevo papa el 18 de mayo. En esa ocasión, se reunió en privado con León XIV por primera vez.

En mayo, el presidente estadounidense Donald Trump apoyó la idea de la mediación del Vaticano para resolver el conflicto en Ucrania. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, consideró "poco realista" organizar una cumbre de paz entre dos "países ortodoxos" "en suelo católico". En el Vaticano, algunos expertos también admiten que esta idea "no es muy realista".

Las relaciones se han tensado bajo el pontificado de Francisco

Antes de León XIV, Volodymyr Zelensky se había reunido con el Papa Francisco en varias ocasiones. Algunas declaraciones del papa argentino fueron duramente criticadas por el gobierno ucraniano, en particular una en la que defendió la valentía de quienes alzan la bandera blanca.