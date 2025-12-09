La estrella de “Emily en Paris” y la Virgen María

A medida que se acerca la quinta temporada de "Emily in Paris", Philippine Leroy-Beaulieu revela una faceta más íntima. El 3 de diciembre, en un programa de TV francés, la actriz confesó que parte de su inspiración proviene de la figura de la Virgen y de santa Teresa de Lisieux, entre el legado familiar y la búsqueda personal

Los fans de la serie están esperando con impaciencia que llegue el 18 de diciembre, fecha en la que la quinta temporada de Emily en Paris por fin llegará a Netflix. Esta producción, que comenzó en 2020, narra las aventuras, para bien y para mal, de una joven estadounidense muy a la moda que acaba de llegar a la capital francesa y que también ha cruzado fronteras a través de las pantallas en el continente americano.

Una serie con mucho glamour y drama

Featureflash Photo Agency | Shutterstock

El espectador sigue así el recorrido de Emily entre dramas profesionales y escándalos amorosos, todo ello con una buena dosis de glamour... y clichés asumidos sobre la capital.

Entre los personajes que sin duda brillarán en esta nueva temporada se encuentra la moderna y temperamental Sylvie Grateau, directora de la agencia de marketing para la que trabaja Emily, interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu. Esta última fue la invitada de Mouloud Achour en el plató de Clique TV el miércoles 3 de diciembre. Durante el programa, la actriz tuvo la oportunidad de hablar sobre el último álbum de Rosalía.

Esta cantante tan de moda lanzó en noviembre un álbum titulado LUX, que se inspira en gran medida en la iconografía católica. Mouloud Achour le preguntó entonces si, al igual que Rosalía, había "figuras sagradas" que la inspiraran en su día a día. La actriz reveló entonces que siente ternura por santa Teresa del Niño Jesús, "porque mi familia es de Lisieux".

Una pasión por la Virgen María

Pero eso no es todo: "Siento una gran pasión por la Virgen", confiesa, asegurando incluso haber "soñado mucho con ella". Philippine Leroy-Beaulieu confiesa incluso haberse inspirado en una estatua de María que vio en la iglesia Notre-Dame des Victoires de París.

"Me fijé en que aplasta la cabeza de la serpiente, pero al mismo tiempo su mirada no se fija en ella, sino que está delante", señala. "Esta actitud de la Virgen ante el mal es inspiradora", según Philippine Leroy-Beaulieu. "No necesita mirar al mal. Sabe que está ahí, pero no le presta más atención que eso a su presencia (...) Siempre tendemos a fijarnos en lo que no va bien", señala la estrella.

Un recordatorio para el alma

lev radin | Shuterstock

Recordar esta estatua le ayuda a dejar de lado esa actitud que se centra en el mal, sin ignorarlo por completo. Al compartir así sus fuentes de inspiración espiritual, lejos de los focos y el glamour que rodean su trabajo, Philippine Leroy-Beaulieu revela una faceta más íntima e inesperada.