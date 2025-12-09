Jimmy, un joven soldado afectado por el cáncer: “La esperanza es una rebelión contra el abandono”

A los 25 años, la vida del teniente Jimmy Dunnal dio un vuelco cuando un cáncer de pulmón avanzado truncó su prometedora carrera militar. Autor del libro "Esperando y Esperando", relata su lucha contra la enfermedad, pero también contra el desaliento y la desesperanza

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Jimmy apenas había dado unos pasos cuando sintió que se quedaba sin aliento. La sensación fue brutal, inesperada. El joven teniente estaba acostumbrado a los deportes, una verdadera disciplina para el soldado que era. Aquella mañana de abril de 2024, se dirigía a un ejercicio de campo con los aproximadamente treinta hombres bajo su mando. En un mes, partiría en una misión. Pero algo andaba mal.

"Me conozco y presentía que algo andaba mal. Como no podía permitirme flaquear delante de mis hombres, me mantuve completamente concentrado", recuerda Jimmy. De regreso del campo, los síntomas no remitieron: noches de insomnio, tos con flemas, agotamiento constante.

Cáncer. El diagnóstico fue un duro golpe después de varias pruebas. Los médicos inicialmente sospecharon neumonía aguda, pero en realidad era un tumor que se había extendido varios centímetros en el pulmón derecho de Jimmy. Etapa 4. Jimmy estaba devastado. ¿Así que así es la vida? ¿A los 25 años, un joven en perfecta salud, sirviendo a su país con pasión, puede ser arrebatado por un maldito cáncer?

"Sientes rabia, indignación. Llevaba una vida impecable, nunca había fumado, era deportista, y la enfermedad me golpeó de repente. Nadie es inmune", señala Jimmy.

Jimmy Dunnal. Avec l'autorisation de Jimmy Dunnal

Él, que soñaba como sus compañeros con desplegarse en operaciones en el extranjero (OPEX), ya no puede hacerlo. Jimmy ingresó en la Academia Militar de Saint-Cyr en 2018 tras años de arduo trabajo para alcanzar su sueño. Servir a su país uniformado siempre ha sido su vocación: hijo de un gendarme, pasó los primeros años de su vida en Satory, en el cuartel del grupo de élite GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional).

Los atentados islamistas de marzo de 2012 y posteriormente de 2015 finalmente convencieron a Jimmy de que esa era su verdadera vocación. Inspirado por el ejemplo y la valentía de Arnaud Beltrame, él también soñaba con unirse a la gendarmería, pero su rango le impidió alcanzar esta meta. Así pues, el cuerpo de transmisiones esperaba al recién graduado como teniente, donde prosperó. "La vida en el regimiento y el trabajo de jefe de sección son estimulantes; me acostumbré rápidamente", explica Jimmy.

Confiar en uno mismo

En esta hermandad de armas y con su familia, el joven encuentra el apoyo inquebrantable que le ayuda a superar sus propios límites. Ahora, hospitalizado en la unidad de oncología de Clermont-Ferrand, Jimmy recibe visitas de sus compañeros de regimiento y de sus superiores. Estos gestos no son meras expresiones de apoyo, escribe Jimmy en su libro Esperando y Esperando (publicado en francés), sino más bien "la encarnación de una profunda hermandad (...) forjada en misiones y que perdura en la vulnerabilidad".

Su esposa, Roxane, nunca se separa de su lado. A pesar de ser tan emotiva y expresiva, se esfuerza por parecer serena y brindarle un poco de paz. "Sabía que estaba más devastada que yo; vi su miedo, su sufrimiento. Sin embargo, me ofreció toda la dulzura y la ternura que tanto necesitaba en ese momento", confiesa Jimmy.

Decidido a luchar contra la enfermedad, Jimmy persevera. "Quiero seguir luchando, porque no estoy solo. Mientras pueda contar con el amor de mis seres queridos, mientras sienta esa llama en mi interior, cualquier resultado, sea cual sea, tendrá sentido".

La esperanza es una rebelión contra el abandono

La muerte se acerca, más real que nunca. Jimmy escribe: "Intentamos no pensar en el mañana. Yo tenía claro la posibilidad de morir. Vivíamos cada día como si fuera el último. Ves la vida de otra manera, buscas la simplicidad en los pequeños gestos, en las sonrisas. Todo se pone en perspectiva", confiesa.

Y entonces, un día, la luz al final del túnel: tras someterse a pruebas médicas, Jimmy es elegible para un tratamiento inesperado. Diagnosticado con cáncer de pulmón ALK positivo, que representa solo entre el 3 y el 5 % de los cánceres de pulmón, puede recibir una molécula desarrollada específicamente para estos casos, que ralentiza drásticamente la progresión de la enfermedad a pesar de los numerosos efectos secundarios. La posibilidad era mínima. "En un instante, pasé de la angustia del condenado a la esperanza del superviviente". En tres días, el tratamiento fue lo suficientemente eficaz como para permitirle a Jimmy salir del hospital.

Imaginar a Sísifo feliz

Jimmy regresó a su regimiento. Ya capitán, no podrá cumplir misiones durante al menos cinco años, ni unirse a la gendarmería. Su tratamiento le impide retomar los deportes y el tiro, actividades esenciales para la vida militar, la vida que había elegido y amado. La amargura es inmensa cuando el médico militar lo declara no apto para el servicio a pesar de la opinión del neumólogo. "Hay que imaginarse a Sísifo feliz", escribe Jimmy en su libro. "Sísifo no es admirable porque consiga empujar su roca hasta la cima, sino porque se niega a rendirse".

Avec l'autorisation de Jimmy Dunnal

"Son grandes sacrificios, eso seguro. Pero estoy vivo. Disfruto de las cosas sencillas. Uno no se da cuenta, cuando nunca ha experimentado el sufrimiento ni ha estado cerca de la muerte, de todas estas cosas artificiales que envenenan nuestra existencia y lo que es realmente importante. La enfermedad me ha enseñado a saborear el momento presente", cree Jimmy.

El tumor ahora es casi invisible. La lucha está lejos de terminar, Jimmy lo sabe. Pero más que nunca, el joven se niega a ceder a la desesperación y sucumbir a la tristeza. Solo una palabra sale de sus labios: esperanza. Ni ilusión ni optimismo ingenuo, escribe Jimmy, la esperanza "es una rebelión contra el abandono", "el acto más puro de resistencia".