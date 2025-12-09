Concilio Vaticano II: a 60 años de su conclusión ¿qué se estableció en este concilio?

El 8 de diciembre de 1965, en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Papa san Pablo VI concluyó los trabajos del Concilio Ecuménico Vaticano II, presidiendo la Santa Misa conclusiva en la Basílica de San Pedro

¿Por qué es tan importante el Concilio Vaticano II? ¿Qué de lo que hemos estudiado sobre la Iglesia viene de este concilio? ¿Cuáles son los principales documentos que debería estudiar para conocer más sobre él? A 60 años de este acontecimiento, Aleteia presenta una guía rápida de consulta para quien desea saber cuáles son los documentos magisteriales resultantes del Concilio Vaticano II.

Las cuatro constituciones del Concilio

Lumen Gentium sobre la Iglesia

Esta Constitución es central y la más significativa de todos los documentos conciliares, siendo materia básica de eclesiología para todos los bautizados. Ofrece ocho capítulos que abordan el misterio de la Iglesia y enseña que ésta es, en Cristo, como un sacramento que procede de Dios mismo.

También enseña que la Iglesia es el pueblo de Dios, con Cristo como cabeza; habla sobre la constitución jerárquica de la Iglesia, de la indivisibilidad, de la comunión con en comunión con san Pedro y sus sucesores. Instruye sobre los laicos y los religiosos, con su misión y vocación específica.

Sobre la vocación universal a la santidad y sobre el carácter escatológico de la Iglesia peregrina y su unión con la Iglesia del cielo.

Por último, también enseña sobre María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, Pueblo de Dios.

Dei Verbum sobre la Divina Revelación

Esta constitución aborda la naturaleza de la autorrevelación de Dios, con Cristo como su plenitud. Destaca el tema de la transmisión de la revelación, afirmando la unidad de la Escritura y la Tradición apostólica. Instruye el tema de la inspiración de la Escritura. Aborda el Antiguo Testamento como preparación para la plenitud de la revelación en Cristo y la historicidad del Evangelio; así como laa supremacía de la Escritura.

Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada liturgia

Está Constitución establece el fondo teológico de la reforma litúrgica. Habla sobre la riqueza de la Sagrada Escritura en la liturgia, aborda la reforma de los rituales de los sacramentos y sacramentales, así como el tema de la Liturgia de las Horas como oración de Cristo y de la Iglesia a la que todos los fieles están convocados.

También enseña sobre el ciclo litúrgico, la música sagrada y, en este rubro, sobre el arte al servicio de la liturgia, siempre respetuoso de la sacralidad a la que se dirige.

Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual

Esta Constitución tiene un proemio que presenta el estado actual del hombre en el mundo. Aquí la Iglesia reconoce los acontecimientos, las necesidades y aspiraciones humanas, estableciendo una conexión renovadora y transformadora con la gracia de Dios.

Cuenta con dos grandes partes en las que aborda la dignidad del hombre, la dimensión comunitaria de la sociedad moderna, la misión de la Iglesia en el mundo, el matrimonio, la familia, el respeto a la vida humana, el progreso cultural y la vida económica, social y política, entre otros temas.

Los nueve decretos conciliares

Leemage via AFP

1 | Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos

Aborda el tema de los obispos y su relación con toda la Iglesia y con las iglesias particulares.

2 | Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio y vida de los presbíteros

Aborda el tema del presbiterado en la misión de la Iglesia, estableciendo sus funciones, las relaciones de estos con otras personas y la distribución de estos en la vida pastoral, y las vocaciones sacerdotales. También instruye acerca de la vida de los presbíteros: su vocación a la perfección y santidad, las exigencias espirituales características de su vocación, y los recursos para su vida espiritual, el estudio y ciencia pastoral, la justa remuneración y la previsión social.

3 | Optatam Totius sobre la formación sacerdotal

Este Decreto expone el marco general para renovar los seminarios. Se propone un fomento más intenso de las vocaciones sacerdotales; aborda el tema de la organización de los seminarios mayores; trata acerca del cultivo de la formación espiritual; instruye la revisión de los estudios eclesiásticos; aborda la necesidad de la formación pastoral; y exige el perfeccionamiento de la formación permanente.

4 | Perfectae Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa

Ofrece criterios prácticos para la renovación de la vida religiosa y destaca los elementos comunes a todas las formas de vida religiosa y su diversidad; también instruye acerca de los consejos evangélicos (castidad, pobreza y obediencia), la vida comunitaria, la formación y el fomento de las vocaciones.

5 | Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos

Este Decreto desarrolla la doctrina de la vocación y misión de los laicos: su vocación al apostolado, evangelización, santificación, instauración del orden social cristiano, y acción caritativa.

6 | Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia

Este Decreto subraya y profundiza el carácter esencialmente misionero de la Iglesia e instruye sobre la obra misionera en tres ejes: el testimonio, la predicación y reunión, y la formación de la comunidad. También se centra en los misioneros.

7 | Orientalium Ecclesiarum sobre las Iglesias orientales católicas

Este Decreto aborda la diversidad y legitimidad de las Iglesias orientales en la unidad con la Iglesia universal. Ofrece seis puntos a considerar: Las Iglesias particulares y sus ritos; la conservación del patrimonio espiritual de las Iglesias orientales; los patriarcas orientales; la disciplina de los Sacramentos; el culto divino; y el trato con los hermanos de las Iglesias separadas.

8 | Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo

Este Decreto instruye acerca del mandato divino que quiere la unidad de su Iglesia. Para ello expone su contenido en tres capítulos: Los principios católicos sobre el ecumenismo; la práctica del ecumenismo (unión, reforma, conversión de corazón, oración unánime, conocimiento mutuo, formación, forma de expresar y exponer la doctrina de la fe y la cooperación con los hermanos separados); y las comunidades separadas.

9 | Inter Mirifica sobre los medios de comunicación social

Este decreto presenta un estudio acerca de los medios de comunicación social e instruye acerca del uso que la Iglesia puede y debe hacer de ellos. El Concilio enfatiza acerca del uso moral de los medios, así como la responsabilidad pastoral de los Obispos en la formación para el correcto uso de estos medios conforme a la dignidad humana.

Las tres declaraciones conciliares

1 | Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana

Esta Declaración conciliar aborda: el derecho universal a la educación, la educación cristiana, los educadores, los diversos medios para la educación cristiana, la importancia de la escuela, las obligaciones y derechos de los padres, la educación moral y religiosa en todas las escuelas, las escuelas católicas, las diversas clases de escuelas católicas, las facultades y universidades católicas, las facultades de Ciencias Sagradas y la coordinación escolar.

2 | Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas

Contiene una exposición teológica sobre la relación con los no cristianos. Inicia con una reflexión sobre las diversas religiones no cristianas y se detiene a profundizar en la relación con el Islam y con la religión judía. Concluye haciendo énfasis en la unidad de la familia humana llamada a excluir toda discriminación.

3 | Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa