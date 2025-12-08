Que las tres fiestas marianas caigan en la misma semana de Adviento es una casualidad, pero revela algo de esta amplia tradición de amor a la Virgen

El calendario litúrgico ofrece una pequeña temporada mariana a principios y mediados de diciembre. En solo unos días, la Iglesia celebra tres fiestas distintas dedicadas a María, cada una de las cuales destaca un aspecto diferente de su lugar en la vida, la historia y la cultura cristianas, y cada una de ellas vinculada a la alegría de la nueva vida. Ninguna de ellas compite con el ritmo central del Adviento, pero juntas crean un breve y esclarecedor panorama de las devociones marianas a través de los continentes y los siglos.

1 8 de diciembre

La semana comienza con la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, una de las celebraciones más importantes de la Iglesia. A menudo malinterpretada como una referencia a la concepción de Jesús, la solemnidad afirma, en cambio, que María fue "preservada inmune de toda mancha de pecado original […] por una gracia y privilegio singulares de Dios todopoderoso" (CIC 491).

Para muchos católicos, este día es un símbolo tanto de claridad teológica como de memoria cultural, ya que la doctrina maduró a lo largo de siglos antes de ser definida formalmente en 1854. Su ubicación durante el Adviento subraya el papel de María en la historia de la salvación sin eclipsar el enfoque de la temporada en la espera.

La primera lectura de la misa de este día relata la concepción de Jesús, pero también recoge el saludo de Gabriel: "llena de gracia"; a diferencia del resto de nosotros, ella no heredó el pecado de Adán y Eva y, desde el momento de su concepción en el seno de Santa Ana, estuvo llena de la santidad de Dios.

Bartolomé Esteban Murillo

2 10 de diciembre

Dos días después llega una nueva entrada en el calendario universal: la conmemoración opcional de Nuestra Señora de Loreto el 10 de diciembre. El Papa Francisco la añadió al calendario de toda la Iglesia en 2019, vinculando la fecha a la larga tradición que rodea a la Santa Casa de Nazaret conservada en Loreto, Italia.

El lugar ha sido durante mucho tiempo un punto de referencia para los trabajadores de la aviación, los jóvenes que disciernen su vocación y las familias atraídas por su énfasis en la vida doméstica cotidiana. Al elevar Loreto a memorial, el Papa quiso dar visibilidad mundial a una devoción que ya había moldeado la cultura católica en Italia y más allá.

La conmemoración no exige liturgias elaboradas —su carácter "opcional" la mantiene "ligera"—, pero ofrece a los católicos de todo el mundo un momento para reconocer la importancia de una casa asociada a la realidad cotidiana de la Encarnación.

Y, de nuevo, ¡qué celebración para el Adviento! Mientras acompañamos a María en estas últimas semanas de embarazo, es fácil pensar en todos los detalles "hogareños" de la preparación. Las últimas puntadas en las ropitas, las visitas de los vecinos, la emoción adicional en cada comida… y todo esto sucedió en la Casa de Loreto.

3 12 de diciembre

La semana concluye el 12 de diciembre con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, una celebración con enorme influencia en América. Aunque en algunas regiones se considera una conmemoración opcional, en muchas diócesis es una fiesta plena (y para algunas, un día de precepto) y un evento cultural central para millones de católicos mexicanos y latinos.

Las apariciones de 1531 a Juan Diego, junto con la imagen perdurable en la tilma, dieron forma no solo a la evangelización del hemisferio, sino también a la identidad visual del catolicismo popular. Guadalupe se encuentra en la intersección de la fe, la cultura y la historia, comunicando dignidad a los pueblos indígenas y ofreciendo una imagen mariana que trasciende las fronteras lingüísticas y nacionales.

De nuevo, el vínculo con el Adviento: uno de los elementos más especiales de María en Guadalupe es que está "visiblemente embarazada", si se conoce el código, como sin duda lo conocían Juan Diego y los indígenas mexicanos. La faja que rodea su cintura indica que lleva un niño en su interior. Al dar gracias por su seguridad, "¿No estoy yo aquí, yo que soy tu madre?", también nos regocijamos con ella porque el Pequeño está a punto de llegar.