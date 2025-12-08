Sacerdote italiano fue mártir de la Unción de los Enfermos

El padre Nicola Capelli fue un sacerdote asesinado por soldados nazis mientras daba la bendición de la Unción de los Enfermos a los moribundos que lo rodeaban

En un momento en el que el aprecio por el sacramento de la Unción de los Enfermos está disminuyendo en ciertas áreas del mundo, es un regalo del Espíritu Santo que se nos haya dado un sacerdote "mártir" de este sacramento.

Siguen saliendo a la luz historias de heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial, como la vida y el ministerio del padre Nicola Capelli, un sacerdote italiano que pronto será beatificado por la Iglesia católica.

El 29 de septiembre de 1944, Capelli acudió rápidamente en ayuda de un hombre herido y fue detenido por soldados nazis. Tras dos días de crueles castigos, fue asesinado a tiros junto con otros 44 prisioneros.

En medio de la masacre, Capelli impartió la última bendición a los moribundos, probablemente incluyendo oraciones que formaban parte del sacramento de la Unción de los Enfermos.

¿Quién era el padre Nicola Capelli?

Nacido en Nembro, en Val Seriana, en la provincia y diócesis de Bérgamo, Italia, Nicola Capelli se sintió atraído desde muy joven por el sacerdocio y a los 12 años ingresó en la Escuela Apostólica de los Sacerdotes del Sagrado Corazón, llamados Dehonianos, de Albino.

En 1930 profesó sus primeros votos en la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús y tomó el nombre de Hermano Martín de María Addolorata.

En aquella época oyó hablar de los mártires mexicanos (de la Guerra Cristera) y sintió un gran deseo de ser misionero. Habría ido a cualquier parte del mundo si sus superiores lo hubieran aprobado.

Sin embargo, tras su ordenación, fue enviado a Roma para continuar sus estudios en el Pontificio Instituto Bíblico, la Pontificia Universidad Urbaniana y la Escuela Vaticana de Paleografía. Finalmente, fue nombrado profesor en Bolonia para enseñar Sagrada Escritura.

Mártir por dar la unción de los enfermos

© P.RAZZO/CIRIC

Entonces estalló la guerra en Italia y la comunidad a la que pertenecía tuvo que trasladarse. Se mudaron a Burzanella en 1944, pero no pudieron huir de las operaciones militares en la zona. Fue en ese momento cuando el padre Capelli comenzó a administrar libremente la unción de los enfermos a quienes estaban muriendo o condenados a muerte.

Los soldados nazis no tardaron en capturarlo, lo que condujo a lo que hoy se conoce como su "martirio".

Su martirio está clasificado como odium fidei, lo que significa que fue asesinado debido al odio nazi hacia su fe y su ministerio. Vatican News también afirma que: