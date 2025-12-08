Aleteia
¿Llorar nos hace mejores personas? Harvard tiene la respuesta 

mujer llorando

Bricolage | Shutterstock

Karen Hutch - publicado el 08/12/25
¿Te consideras una persona sensible emocionalmente? Estudios de Harvard revelan los beneficios de no reprimir las lágrimas y describen cómo llorar te hace mejor

Llorar es una de las expresiones humanas más universales, pero también una de las más reprimidas. En muchas culturas, llorar se asocia con debilidad o pérdida de control, lo que lleva a millones de personas a contener sus lágrimas incluso cuando su cuerpo pide lo contrario. 

Investigadores en áreas como neurociencia, psicología y medicina —incluyendo especialistas afiliados a Harvard Medical School (HMS)han estudiado cómo las respuestas emocionales afectan al cuerpo y por qué permitirnos llorar puede tener efectos profundamente beneficiosos para la salud.

Si eres una persona que llora con facilidad, ante cualquier emoción -ya sea alegría o tristeza- tienes un pensamiento, que no se bloquea; al contrario, se potencia, según expertos en la materia. 

Un pegamento social

llorar
Pheelings media | Shutterstock

Además, otros investigadores en el campo, han argumentado que "las lágrimas emocionales cumplen una función de apego: se cree que actúan como un pegamento social al evocar intenciones de apoyo social". 

Lo que estimula el sentido empático de la persona y además lo hace prestar atención, tanto a las circunstancias como a los eventos que suceden a su entorno. Muchos aseguran que llorar es parte clave para promover la capacidad de liderazgo.  

A continuación te mostraremos los beneficios del llanto, según expertos de Harvard.

1Efecto purificante

Desde la antigua Roma y Grecia, se consideraba que las lágrimas tenían uno de los más grandes beneficios. Al no reprimir nuestras lágrimas y permitir que salgan, éstas actúan como una válvula de escape. El estudio aporta que esto sucede "en gran parte porque reprimir los sentimientos difíciles —lo que los psicólogos llaman afrontamiento represivo— puede ser perjudicial para la salud".

2Reduce el estrés, la ansiedad y mantiene un equilibrio químico

El llanto emocional no es igual que el llanto reflejo (como cuando nos entra algo en el ojo). En el primero, las lágrimas contienen hormonas y sustancias químicas relacionadas con el estrés, como el cortisol.

Médicos de Harvard señalan que permite reducir los niveles fisiológicos de estrés, lo que a su vez puede contribuir a:

  • Disminución del ritmo cardíaco
  • Relajación muscular
  • Recuperación más rápida después de eventos emocionalmente intensos

Este proceso se conoce como soothing effect o "efecto de consuelo", ampliamente descrito en literatura psicológica contemporánea.

3Llorar fortalece la conexión social

beneficios de llorar según Harvard
Bits And Splits | Shutterstock

econocer nuestras emociones es una forma de autocuidado. El llanto ayuda a:

  • Validar lo que sentimos
  • Aceptar nuestra vulnerabilidad humana
  • Liberarnos de presiones sociales internas
  • Reconectar con nuestras necesidades

Profesionales de salud mental vinculados a Harvard subrayan que el bienestar emocional no proviene de evitar el dolor, sino de aprender a sentirlo sin miedo.

La próxima vez, no reprimas tus emociones

Lejos de ser un signo de debilidad, llorar es una función biológica y emocional esencial. La evidencia científica —incluyendo la de investigadores asociados con Harvard Medical School— apunta a que no reprimir las lágrimas favorece la salud mental, reduce el estrés y fortalece los vínculos sociales.

En un mundo que constantemente nos empuja a mostrarnos fuertes, permitirnos llorar puede ser un acto profundamente sanador y liberador.

Tags:
cienciaemocionespsicología
