León XIV, un papa mariano… y prudente

Desde el inicio del pontificado de León XIV, al igual que bajo el pontificado de su predecesor Francisco, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) ha publicado varios textos para advertir sobre ciertas derivas en torno a la devoción mariana. El nuevo papa sigue la línea de su predecesor adoptando una postura prudente, velando por que se honre la figura de María sin ocultar nunca la primacía de Cristo en la fe cristiana

La cuestión mariana ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la Iglesia en los últimos meses, impulsada por una serie de aclaraciones doctrinales. El 4 de noviembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) publicó la nota doctrinal Mater Populi fidelis (La madre del pueblo fiel), en la que aclara algunos títulos atribuidos a la Virgen María, en particular los de "corredentora" y "mediadora". Este documento aclara la posición del magisterio sobre el estatus y el papel de María, recordando que, según la fe católica, "solo Dios puede dar la gracia".

Roma advierte contra cualquier consideración de la Virgen que "desvíe de Cristo o la coloque al mismo nivel que el Hijo de Dios". Sin embargo, "no se trata de corregir, sino de valorar, admirar y alentar la piedad del pueblo fiel de Dios", precisa la nota, que subraya la "cooperación" especial de María en la salvación de Jesús como una "maternidad espiritual" hacia los seres humanos.

Aunque su recepción ha dado mucho que hablar, Mater Populi fidelis no fue impulsada por León XIV, ya que fue escrita durante el pontificado de Francisco. Sin embargo, el texto fue aprobado por el nuevo papa, y de manera singular, en dos ocasiones: el cardenal Robert Prevost lo aprobó como cardenal miembro del dicasterio el 26 de marzo, antes de la muerte de Francisco, y luego como papa el 7 de octubre.

Unas semanas antes de su publicación, durante la misa del Jubileo de la espiritualidad mariana, dedicada a los grupos y movimientos vinculados a la Virgen María, el pontífice peruano-estadounidense había afirmado además que "la espiritualidad mariana, que alimenta nuestra fe, tiene a Jesús como centro". Palabras que tenían el mismo tono.

En su libro León XIV, retrato de un papa peruano (2025, Fayard), la teóloga Véronique Lecaros da testimonio de la "actitud muy pragmática" que adoptaba el padre Robert Francis Prevost ante las supuestas visiones y mensajes del más allá en la época en que era misionero en Perú. Según uno de sus allegados, César Piscoya, el agustino advertía: "Piensa que 103 veces estas visiones provienen de la imaginación, es posible que a la 104ª vez sea un mensaje inspirado..."

El Vaticano ha publicado otros documentos aclaratorios en las últimas semanas. El 9 de julio, el DDF concedió su nihil obstat a las apariciones marianas del Monte Zvir en Eslovaquia, al tiempo que advertía sobre ciertos mensajes ambiguos atribuidos a la madre de Jesús. El 12 de noviembre, el "Guardián del Dogma" decretó que el fenómeno de las supuestas apariciones ocurridas en Dozulé, en Normandía, "debe considerarse, de manera definitiva, como no sobrenatural".

Una vez más, estos veredictos no son una novedad: fue durante el pontificado de Francisco cuando se estableció un nuevo método de investigación de los fenómenos místicos en mayo de 2024. Estas normas establecieron una escala de seis "niveles" de valoración, que permite destacar los aspectos positivos y negativos de un mismo fenómeno. Por lo tanto, el estudio de estos expedientes continúa bajo el pontificado de su sucesor.

Un escudo papal con la flor de lis mariana

Desde los primeros momentos de su pontificado, León XIV expresó su afecto personal por la Virgen María. Al saludar a la multitud desde el balcón de la basílica de San Pedro, justo después de su elección, el nuevo papa destacó que el 8 de mayo era el día de la Súplica a Nuestra Señora de Pompeya. "Nuestra Madre María siempre quiere caminar con nosotros, estar cerca de nosotros, ayudarnos con su intercesión y su amor»" afirmó antes de invitar a los fieles a rezar un Ave María.

En su obra, Véronique Lecaros comenta la elección del escudo papal —el mismo que el escudo episcopal de Robert Prevost—, que retoma los símbolos característicos de los agustinos, en particular la flor de lis, "el símbolo mariano por excelencia". "La devoción mariana, en su forma sapiencial y meditativa, se ajusta bien a la espiritualidad de los agustinos y representa también una dimensión personal de León XIV", escribe.

Al día siguiente de su elección, la primera salida de Roma del papa León XIV también tuvo un tono mariano: se dirigió a Genazzano para rezar en el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, fundado en el siglo XV por una religiosa agustina, la beata Petruccia.

Durante el jubileo de la espiritualidad mariana, el sucesor de Pedro declaró que "la auténtica espiritualidad mariana hace presente en la Iglesia la ternura de Dios, su maternidad".

"La espiritualidad mariana nos sumerge en la historia sobre la que se abrió el cielo, nos ayuda a ver a los soberbios dispersados por los pensamientos de su corazón, a los poderosos derribados de sus tronos, a los ricos enviados con las manos vacías", añadió, desarrollando los temas del Magnificat.