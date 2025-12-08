En un mundo en el que prima la rapidez, la carta sigue siendo un gesto precioso, una invitación a la lentitud y la atención, portadora de una intimidad que lo digital no puede sustituir. En este periodo de Adviento, en el que ralentizar el ritmo y volver a lo esencial cobra todo su sentido, es necesario redescubrir el encanto de un sobre con sello

Mientras que muchos países se están deshaciendo de sus buzones y han ido suspendiendo con el paso del tiempo la distribución regular del correo, la carta tradicional parece desaparecer poco a poco de la vida cotidiana. Por lo que vale la pena reflexionar y cuestionarnos ¿Y si el correo postal desapareciera por completo de nuestras vidas?

Aunque este escenario pueda parecer lejano, no es tan improbable, ya que Dinamarca está pasando por esta etapa actualmente. Mientras que en México el servicio de correos, se ha visto afectado durante los últimos años, tras una notable disminución de envío de cartas. Sin embargo, continúan ofreciendo servicios de paquetería y mensajería a través de su red nacional e internacional.

¿A dónde se fue la magia de las cartas?

"Hoy en día nos encontramos en una situación en la que las cartas han perdido su lugar en la vida cotidiana de las personas", declaró a la BBC un portavoz de PostNord, el servicio postal danés. Con más del 90 % del volumen de cartas desaparecido desde principios de la década de 2000, este cambio parece pragmático, aunque suscita tristeza y nostalgia.

La carta, elogio de la lentitud y la espera

FTiare | Shutterstock

¿Quién no ha sonreído alguna vez al ver un sobre con un sello, al reconocer la letra o, por el contrario, al preguntarse quién será el misterioso remitente? Aunque parezca un gesto sencillo, en realidad es un acto de gran delicadeza. "La pluma es la lengua del espíritu", habría dicho Miguel de Cervantes (1547-1616), famoso autor de Don Quijote. Enviar una carta puede parecer anticuado. Pero quizá sea eso lo que le da su encanto.

En un mundo impaciente, es un gesto que lleva su tiempo. Dice: "No tengo prisa. Me tomo mi tiempo para detenerme". Palabras cuidadosamente elegidas, una duda sobre la construcción de una frase, una tachadura, la elección del sello. Doblar el papel, sellar el sobre, ir a echarlo al buzón.

La una huella memorable

La carta lleva la huella de quien la envía. Se guarda, se relee. Sobre todo, rechaza la precipitación del "todo, ahora mismo". Mientras que el mensaje electrónico se envía con un clic, fugaz y a menudo efímero, la carta permanece.