Ha vuelto a la Iglesia gracias a su hijo… ¡que todavía ni ha nacido!

El bello camino de Hanna para preparar el nacimiento de Jack y el de Jesús



Hanna está viviendo un Adviento único. Este año todo es nuevo: está en la recta final de su embarazo, se acaba de mudar (de Estados Unidos a España) y ha vuelto a la Iglesia después de muchos años alejada.

El “culpable” de su regreso al catolicismo es su hijo Jack Cortés Stilwell, que aunque todavía no ha nacido, ya ha puesto patas arriba muchas cosas en su vida.

“Cuando descubrí que estaba embarazada, el pasado mes de marzo, pensé que sería importante para él tener valores en casa y estar rodeado de una comunidad de gente buena, como la que a mí me había ayudado cuando era pequeña”, explica a Aleteia.

En agosto, ella y su marido, Borja, se trasladaron a Barcelona, la ciudad de su familia política.

“Me encontré un poco perdida tras dejar a mi familia y un trabajo estable y encontrarme con todos los síntomas y retos que presenta la maternidad”, explica.

Sus suegros forman parte de la parroquia de Santa Inés y llevaban mucho tiempo hablándoles de su comunidad.

“Pensé: ¡por probar…! Lo hice más por el niño”, confiesa. Entonces Hanna acudió a un retiro de Emaús. “Fue como un cambio de chip”, asegura.

Todo cambió en Emaús

En un solo fin de semana “me di cuenta de que la religión no es para castigar ni para hacerte sentir culpable”.

“Lo que encontré fue una comunidad de misericordia, de amor, de apoyo sin importar de dónde vengas o cómo seas”, agradece.

Ahora va a adoración cada jueves. “Ahí encuentro mucha paz -asegura-. Tengo miedo al parto, a cómo seré como madre, a encontrar un trabajo después, a formar una familia en un país nuevo, son muchos cambios… pero estoy tranquila”.

Hanna asegura que la fe y la comunidad que ha conocido en Santa Inés le han ayudado a afrontar tantos cambios.

“He encontrado buenísimas personas que están ahí para ayudarme en lo que sea y eso me ha quitado angustia en los momentos más difíciles”, destaca.

Ofrecerle un hogar

Hanna sabe que la próxima Navidad será diferente. En esta ocasión, la preparación para el nacimiento de Jesús está unida a la del nacimiento de su primer hijo.

“Quiero estar en casa y ofrecerle un hogar cuando llegue -señala-. Hemos hecho reformas y ha sido un poco estresante, pero queremos que tenga una calidez”.

Ya tienen una corona de Adviento y el matrimonio ha pensado en decoración y música navideña.

“La Navidad es una época muy bonita -dice-, de ese tiempo guardo los mejores recuerdos con mi familia”.