Esta palabra acaba de ser nombrada la tendencia más tóxica de 2025

fizkes | Shutterstock

Cerith Gardiner - publicado el 06/12/25
La palabra del año de Oxford es "rage bait" (provocación para generar ira). Pero tu alma se merece algo mejor, y por eso estamos aquí

La prensa de la Universidad de Oxford acaba de revelar su palabra del año: "rage bait" (cebo para la ira). Se define como "contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocativo u ofensivo". El término puede resultar muy familiar para cualquiera que haya pasado cinco minutos navegando por Internet este año. Según los datos de Oxford, el uso de "rage bait" se ha triplicado en los últimos 12 meses y, lamentablemente, no nos sorprende.

El sentimiento de ira

Angry dispute interrupts young woman's peaceful visit
Andrey_Popov | Shutterstock

Desde comentarios candentes en las redes sociales hasta titulares manipuladores, a veces Internet puede parecer que te pincha el alma con un palo. Mucho de ello es a propósito: la indignación genera clics. La furia alimenta la participación. Y seamos sinceros: es más fácil enfadarse que ser amable, sobre todo cuando estamos cansados o tenemos miedo.

Pero aquí está la buena noticia: aquí no encontrarás nada que provoque ira. De hecho, es posible que encuentres lo contrario.

Verdad y bondad

Aleteia, que significa "verdad" en griego, se basa en un principio muy diferente: vale la pena compartir la bondad. Que la fe merece belleza. Que se puede decir la verdad sin ser tóxico.

Sí, escribimos sobre el mundo —sus tensiones, tragedias y luchas reales—, pero intentamos hacerlo sin avivar las llamas de la división. En lugar de clickbait, nuestro objetivo es conmover el corazón. En lugar de provocar ira, esperamos ofrecer gracia: destellos de lo divino que invitan, elevan y restauran.

Sembremos la paz

Studio Romantic | Shutterstock

Y eso no es solo por tu bien. Es por el bien de todos nosotros. Porque lo que leemos nos cambia. Lo que publicamos importa. Cada vez que compartimos algo es como plantar una semilla. Podemos llenar el mundo digital con más ruido, o podemos ayudar a sembrar la paz.

Como nos recuerda San Pablo: "Todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo... pensad en esas cosas" (Fil 4, 8).

Eso no significa ignorar el dolor del mundo, sino elegir no amplificarlo sin esperanza.

Así que la próxima vez que sientas que te sube la tensión arterial por un titular o una publicación viral, haz una pausa. Respira hondo. Pregúntate si ese contenido te está llamando a algo más elevado... o solo está tratando de irritarte.

Y si necesitas un lugar para recargar energías, aquí nos encontrarás. Sin provocaciones. Solo la verdad, y la tranquila convicción de que la luz sigue brillando en la oscuridad, y que la oscuridad no la ha vencido.

Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

