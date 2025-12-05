(VIDEO) ¿Quién fue el verdadero papá Noel?

Cuando hablamos de Papá Noel, muchos piensan inmediatamente en el hombre vestido de rojo que reparte regalos en la víspera de Navidad. Pero detrás de esa figura moderna, creada en gran parte por la cultura popular, la literatura estadounidense del siglo XIX y la publicidad del siglo XX, existe un personaje histórico profundamente cristiano: san Nicolás de Bari.
