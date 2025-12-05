Perú: una nueva estatua de León XIV recibe a los visitantes

Una nueva estatua de 5 metros del Papa León XIV fue instalada recientemente en la antigua diócesis papal de Chiclayo, Perú. La estatua, sonriente y con la mano alzada en señal de bendición, se alza en una de las entradas de la ciudad, dando la bienvenida a quienes llegan por la Carretera Panamericana Norte.
Así como Chicago ha demostrado su entusiasmo por su Papa nativo a través de la compra de su casa de infancia y muchas, muchas bromas amistosas sobre su equipo de béisbol y su pizza favorita, la gente de Chiclayo también reivindica al pontífice cuyo segundo hogar fue Perú.
El Papa pasó más de dos décadas allí, primero como misionero agustino y luego como obispo
Félix Mío Sánchez, encargado regional de Turismo y Comercio Exterior, señaló: “Este monumento expresa el cariño y aprecio del pueblo lambayecano por un pastor que caminó entre ellos mucho antes de convertirse en Obispo de Roma… Con su sonrisa abierta, el Papa León XIV dará la bienvenida a los viajeros que vienen a descubrir nuestra cultura, nuestra gastronomía y el espíritu de nuestro pueblo”.
La escultura pesa más de media tonelada y está hecha de fibra de vidrio resistente y resina. Es obra del artista peruano Juan Carlos Ñañake. Ñañake, con la ayuda de otros artistas, completó la estatua en tan solo tres meses.
“Ha sido un reto artístico y espiritual”, dijo el artista . “Queríamos que el Papa León XIV reflejara serenidad y cercanía. Su sonrisa dará la bienvenida a todos los que vengan a Chiclayo ”.
Paseo Papal
La estatua es la piedra angular de un "Paseo Papal" planificado que presentará temas tanto sagrados como cívicos para que los residentes y visitantes reflexionen sobre ellos. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo para generar más conciencia y turismo en la región norte del Perú
Cuando el cardenal Robert Prevost se presentó al mundo como el Papa León XIV, no olvidó dirigirse a los chiclayanos. Parecen tener un lugar en su corazón, al igual que él en el de ellos. En su primer discurso cono pontífice, dijo:
“Un saludo a todos y en particular a mi querida Diócesis de Chiclayo, en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su Obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.
Un medio de noticias Andina informa que esta estatua es la primera de gran tamaño encargada por una ciudad del Papa León XIII. Durante su inauguración y dedicación, el actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, comentó que la estatua era más que un homenaje, un compromiso del pueblo chiclayano:
“Al bendecir esta escultura, renovamos nuestro compromiso de caminar juntos: Iglesia, Estado, instituciones y ciudadanos bajo la mirada de Dios, para seguir sirviendo al Papa León XIV con humildad y generosidad”.