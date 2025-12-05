Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Inspírate en la familia real para decorar tu hogar en Navidad

AARON CHOWN | AARON CHOWN

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cerith Gardiner - publicado el 05/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La visita de Estado al castillo de Windsor reveló cómo celebran la Navidad los miembros de la realeza, y hay elementos que podemos incorporar a nuestros propios hogares

Esta semana, el mundo ha podido echar un vistazo a cómo celebra la familia real británica las fiestas navideñas. Al ver las fotos, hemos pensado que podríamos inspirarnos para nuestras propias celebraciones familiares estas Navidades, aunque no dispongamos del mismo presupuesto real ni de los mismos ayudantes domésticos.

Entrar en el salón St George's Hall del castillo de Windsor durante la reciente visita de Estado del presidente de Alemania fue como adentrarse en un cuento de hadas invernal. Un abeto Nordmann de seis metros de altura se alzaba imponente en un extremo de la mesa de banquete de 45 metros (¡casi 150 pies!), "decorada con miles de luces" y adornos, según informó Town and Country.

BERND VON JUTRCZENKA | BERND VON JUTRCZENKA

El personal pasó días decorándolo con más de 3000 luces y adornos verdes y dorados, mientras que guirnaldas de hojas perennes adornaban los balcones superiores. Incluso la mesa era un espectáculo festivo: los cubiertos de los invitados estaban rodeados de nochebuenas de color rojo intenso, bayas brillantes y pequeños abetos como centros de mesa. Todo el escenario era navideño y grandioso: un festín real adornado con el espíritu navideño.

Sin embargo, para la mayoría de nosotros, un árbol de seis metros o una mesa de comedor con capacidad para 152 comensales no entra dentro del presupuesto (¡ni cabría en el salón de la casa!). Aun así, aquí hay mucha inspiración. Piénsalo de esta manera: la familia real nos ha dado una lección magistral sobre cómo hacer que un espacio resulte mágico y significativo.

La rica paleta de colores (verde esmeralda, rojo intenso, dorado) y los toques naturales (plantas de hoja perenne, bayas, piñas) se pueden imitar a una escala mucho menor. Las luces centelleantes, incluso una sola guirnalda o la luz de las velas, añaden calidez al instante. Y la lección general es que la belleza de las fiestas proviene de la luz, el color y la elegancia sencilla, no del gasto.

El conjunto festivo de Catherine

Además de la impresionante decoración, también se puede buscar inspiración en la realeza en lo que respecta a la vestimenta. Como era de esperar, la familia se sumó a la pompa festiva con mucho estilo: la princesa de Gales llegó con un vestido brillante de cuento de hadas y una impresionante colección de joyas, incluida una tiara que había sido usada por última vez por la reina Isabel II. Pero, sin duda, su mejor accesorio fue su radiante sonrisa.

La buena noticia es que no necesitas sastres reales para imitar este estilo. Considera la posibilidad de llevar algo blanco o crema para la Misa de Navidad o tu fiesta navideña, quizás combinado con un chal o un broche brillante. Un toque de joyería en oro o plata puede hacer que incluso un atuendo sencillo resulte festivo. Pero no olvides el accesorio más exquisito: una sonrisa radiante que no cuesta nada.

AFP

El Adviento y la familia en el corazón de la Navidad

Por supuesto, la vida familiar católica significa mucho más que simples decoraciones bonitas. El Adviento nos llama a la preparación y la reflexión. Mientras decoras tu hogar, recuerda centrar tus celebraciones en la fe y la familia. Pon música navideña o villancicos, lee la historia de la Navidad de los Evangelios a la luz de las velas o reza una bendición sobre el árbol. Quizás puedas encender una vela de la corona de Adviento durante la cena y rezar juntos una oración. Estos sencillos gestos mantienen a Cristo en el centro de la celebración de tu hogar.

La fiesta navideña de la realeza nos recordó la tradición (el rey Carlos incluso señaló cómo la costumbre británica del árbol de Navidad comenzó en Windsor en 1800), pero el mismo espíritu vive en todas las familias. Ya sea que tengas un gran salón o un acogedor apartamento, la temporada brilla más cuando está llena de amor, alegría y generosidad. Incluso las decoraciones más modestas pueden parecer reales cuando nos ayudan a celebrar juntos el nacimiento de Jesús.

Esta Navidad, inspirémonos en Buckingham y Windsor, no para superarnos unos a otros en esplendor, sino para deleitarnos con la belleza y difundir la alegría. Una humilde vela en la mesa, un lugar preparado con cariño para cada miembro de la familia y corazones llenos de gratitud harán de tu hogar un lugar lleno de la verdadera magia navideña. Haz que cada rincón de tu hogar brille con fe y alegría familiar, y tendrás tu propia celebración real, digna del Rey de la Paz (y llena de él).

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
decoraciónfamilianavidad
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día