La visita de Estado al castillo de Windsor reveló cómo celebran la Navidad los miembros de la realeza, y hay elementos que podemos incorporar a nuestros propios hogares

Esta semana, el mundo ha podido echar un vistazo a cómo celebra la familia real británica las fiestas navideñas. Al ver las fotos, hemos pensado que podríamos inspirarnos para nuestras propias celebraciones familiares estas Navidades, aunque no dispongamos del mismo presupuesto real ni de los mismos ayudantes domésticos.

Entrar en el salón St George's Hall del castillo de Windsor durante la reciente visita de Estado del presidente de Alemania fue como adentrarse en un cuento de hadas invernal. Un abeto Nordmann de seis metros de altura se alzaba imponente en un extremo de la mesa de banquete de 45 metros (¡casi 150 pies!), "decorada con miles de luces" y adornos, según informó Town and Country.

El personal pasó días decorándolo con más de 3000 luces y adornos verdes y dorados, mientras que guirnaldas de hojas perennes adornaban los balcones superiores. Incluso la mesa era un espectáculo festivo: los cubiertos de los invitados estaban rodeados de nochebuenas de color rojo intenso, bayas brillantes y pequeños abetos como centros de mesa. Todo el escenario era navideño y grandioso: un festín real adornado con el espíritu navideño.

Sin embargo, para la mayoría de nosotros, un árbol de seis metros o una mesa de comedor con capacidad para 152 comensales no entra dentro del presupuesto (¡ni cabría en el salón de la casa!). Aun así, aquí hay mucha inspiración. Piénsalo de esta manera: la familia real nos ha dado una lección magistral sobre cómo hacer que un espacio resulte mágico y significativo.

La rica paleta de colores (verde esmeralda, rojo intenso, dorado) y los toques naturales (plantas de hoja perenne, bayas, piñas) se pueden imitar a una escala mucho menor. Las luces centelleantes, incluso una sola guirnalda o la luz de las velas, añaden calidez al instante. Y la lección general es que la belleza de las fiestas proviene de la luz, el color y la elegancia sencilla, no del gasto.

El conjunto festivo de Catherine

Además de la impresionante decoración, también se puede buscar inspiración en la realeza en lo que respecta a la vestimenta. Como era de esperar, la familia se sumó a la pompa festiva con mucho estilo: la princesa de Gales llegó con un vestido brillante de cuento de hadas y una impresionante colección de joyas, incluida una tiara que había sido usada por última vez por la reina Isabel II. Pero, sin duda, su mejor accesorio fue su radiante sonrisa.

La buena noticia es que no necesitas sastres reales para imitar este estilo. Considera la posibilidad de llevar algo blanco o crema para la Misa de Navidad o tu fiesta navideña, quizás combinado con un chal o un broche brillante. Un toque de joyería en oro o plata puede hacer que incluso un atuendo sencillo resulte festivo. Pero no olvides el accesorio más exquisito: una sonrisa radiante que no cuesta nada.

El Adviento y la familia en el corazón de la Navidad

Por supuesto, la vida familiar católica significa mucho más que simples decoraciones bonitas. El Adviento nos llama a la preparación y la reflexión. Mientras decoras tu hogar, recuerda centrar tus celebraciones en la fe y la familia. Pon música navideña o villancicos, lee la historia de la Navidad de los Evangelios a la luz de las velas o reza una bendición sobre el árbol. Quizás puedas encender una vela de la corona de Adviento durante la cena y rezar juntos una oración. Estos sencillos gestos mantienen a Cristo en el centro de la celebración de tu hogar.

La fiesta navideña de la realeza nos recordó la tradición (el rey Carlos incluso señaló cómo la costumbre británica del árbol de Navidad comenzó en Windsor en 1800), pero el mismo espíritu vive en todas las familias. Ya sea que tengas un gran salón o un acogedor apartamento, la temporada brilla más cuando está llena de amor, alegría y generosidad. Incluso las decoraciones más modestas pueden parecer reales cuando nos ayudan a celebrar juntos el nacimiento de Jesús.