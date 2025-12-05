El Papa León XIV se reúne con Roberto Benigni en el Vaticano

El Papa León XIV recibió al italiano Roberto Benigni en el Palacio Apostólico del Vaticano, informó la Oficina de Prensa del Vaticano la noche del 4 de diciembre de 2025. El famoso actor vino para mostrarle al jefe de la Iglesia católica una nueva creación: la proyección de un monólogo sobre Pedro, el discípulo de Jesús y primer Papa de la historia.
Por la tarde, el Papa estadounidense asistió a algunos extractos del monólogo "Pietro, un uomo nel vento" (Pedro, un hombre en el viento), una obra que será transmitida por la televisión italiana Rai1 el 10 de diciembre.
"Qué hermoso es, habla del amor", comentó el papa León XIV, según el Vaticano. Ambos también conversaron sobre la vida de san Pedro, Dante y la Divina Comedia, y san Agustín y su obra maestra, Las Confesiones.
Durante el encuentro, antes de la proyección, el Papa y Roberto Benigni conversaron sobre cine y la película La vida es bella, dirigida por el italiano en 1997. Esta fábula, que narra la historia de un padre judío italiano que protege con humor a su hijo de los horrores de un campo de concentración, ganó tres premios Óscar.
El Papa León XIV reveló recientemente que estaba entre sus cuatro películas favoritas, junto con ¡Qué bello es vivir! (1946) de Frank Capra, Sonrisas y lágrimas (1965) de Robert Wise (llamada La novicia rebelde en Hispanoamérica) y Gente corriente (1980) de Robert Redford.
Esta no es la primera vez que el actor de 73 años visita el Vaticano. En mayo de 2024, por ejemplo, realizó una improvisación magistral en la Plaza de San Pedro frente al Papa Francisco con motivo del Día Mundial del Niño. León XIV y Francisco no son los únicos pontífices con los que Roberto Benigni se ha reunido. En 1999, Juan Pablo II vio con él su película La vida es bella en la Cinemateca Vaticana.