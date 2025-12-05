Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

El Papa León XIV se reúne con Roberto Benigni en el Vaticano

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Sputnik via AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 05/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mundialmente conocido por su papel en La vida es bella, Roberto Benigni se reunió con León XIV para hablar sobre san Pedro y sobre le cine

El Papa León XIV recibió al italiano Roberto Benigni en el Palacio Apostólico del Vaticano, informó la Oficina de Prensa del Vaticano la noche del 4 de diciembre de 2025. El famoso actor vino para mostrarle al jefe de la Iglesia católica una nueva creación: la proyección de un monólogo sobre Pedro, el discípulo de Jesús y primer Papa de la historia.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
actorescinepapa leon xivsanta sede
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día