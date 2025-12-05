3 reflexiones espirituales del libro que el Papa acaba de elogiar

Durante una rueda de prensa a su regreso del Líbano el 2 de diciembre de 2025, el Papa León XIV dijo: "Uno de ustedes —hay un periodista alemán aquí presente— me dijo el otro día: 'Dígame un libro, aparte de san Agustín, que podamos leer para entender quién es Prevost' [el nombre de nacimiento del Papa es Robert Prevost, nota del editor]".
El Papa continuó: "Y hay varios en los que pensé, pero uno de ellos es un libro titulado La práctica de la presencia de Dios".
Este libro fue escrito por un fraile carmelita llamado Hermano Lorenzo en el siglo XVII, y ha sido un clásico espiritual popular desde que se publicó póstumamente.
Para ayudar a comprender mejor de qué trata este libro, aquí hay tres reflexiones espirituales extraídas del mismo, que reflejan que se trata de un libro sencillo y breve, pero con una gran riqueza de sabiduría:
1Cómo permanecer en paz y mantener tu mente en Dios durante el día
"[El hermano Lorenzo] se ejercitaba en el conocimiento y el amor de Dios, decidido a esforzarse al máximo por vivir en un sentido continuo de Su Presencia y, si era posible, no olvidarlo nunca… Se dirigía a su trabajo en la cocina (pues era cocinero de la comunidad); allí, tras considerar primero… las cosas que su cargo requería, y cuándo y cómo debía hacer cada cosa, dedicaba todos los intervalos de su tiempo, tanto antes como después de su trabajo, a la oración".
Desde la perspectiva del hermano Lorenzo, él nunca quería olvidarse de Dios y hacía un esfuerzo deliberado por tenerlo siempre presente en su mente. Incluso rezaba una breve oración antes de comenzar sus tareas para asegurarse de que así fuera.
"Oh Dios mío, puesto que Tú estás conmigo y ahora debo, en obediencia a Tus mandamientos, aplicar mi mente a estas cosas externas, te suplico que me concedas la gracia de permanecer en Tu presencia; y para ello, prospérame con Tu ayuda, recibe todas mis obras y posee todos mis afectos".
2Pide un aumento de amor en lugar de una cura.
El hermano Lorenzo aconsejó a un amigo en una de sus cartas que no le pidiera a Dios una curación.
"Te dije, en mi última [carta], que [Dios] a veces permite que las enfermedades corporales curen los trastornos del alma. Ten valor, entonces, haz de la necesidad virtud [y] pídele a Dios, no que te libere de tus dolores, sino la fuerza para soportarlos con determinación, por amor a Él, todo lo que Él desee y durante el tiempo que Él desee".
Añade además: "El amor endulza los dolores y, cuando se ama a Dios, se sufre por él con alegría y valentía… Él es el Padre de los afligidos, siempre dispuesto a ayudarnos. Nos ama infinitamente más de lo que imaginamos. Amaos, pues, y no busquéis consuelo en otra parte".
3Piensa en la oración como en hacer compañía a Jesús , como a un amigo querido
"Recuerda lo que te he recomendado, que es pensar a menudo en Dios, de día, de noche, en tus asuntos e incluso en tus diversiones. Él está siempre cerca de ti y contigo; no lo dejes solo. Considerarías descortés dejar solo a un amigo que ha venido a visitarte: ¿por qué entonces hay que descuidar a Dios? No lo olvides, piensa en Él a menudo, adóralo continuamente, vive y muere con Él; esta es la gloriosa ocupación de un cristiano; en una palabra, esta es nuestra profesión, y si no la conocemos, debemos aprenderla".
Esta imagen de la oración concuerda con la experiencia de Jesús en el huerto: "Cuando volvió a sus discípulos, los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: '¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora?'" (Mt 26,40).
De manera similar, Dios nos pide cada día que pasemos tiempo con él. ¿No querríamos pasar tiempo con él si fuera nuestro mejor amigo?