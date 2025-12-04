La lucha de León XIV contra las pantallas

Mientras las pantallas invaden cada rincón de la existencia, León XIV alerta sobre una crisis más profunda: la de la interioridad y los vínculos humanos. Aunque se siente perfectamente cómodo con las herramientas conectadas, denuncia la dependencia de lo digital, que debilita el alma, los puntos de referencia y las relaciones. Un tema que se perfila como uno de los hilos conductores de este comienzo de pontificado

El Papa León XIV es el primer pontífice "conectado": responde rápidamente a sus amigos en WhatsApp, juega a los juegos de letras Wordle y Words With Friends con su hermano John, recibe notificaciones en su reloj inteligente… Por lo tanto, es muy consciente de los retos de la era de la revolución digital y señala sus riesgos en sus discursos. "Hoy en día, vivimos con las pantallas digitales siempre encendidas. El flujo de información es constante", subrayó el jefe de la Iglesia católica al recibir a estrellas de cine en el Vaticano. Ante los educadores, con motivo del Jubileo del mundo educativo el 31 de octubre, también expresó su preocupación: "Vivimos en un mundo dominado por pantallas y filtros tecnológicos a menudo superficiales".

El 7 de noviembre, en un mensaje de video dirigido a una conferencia sobre adicciones organizada en Roma por el Consejo de Ministros italiano, el Papa expresó su preocupación por "la adicción a Internet, que también incluye contenidos nocivos".

"El uso creciente de Internet, los ordenadores y los teléfonos inteligentes no solo conlleva ventajas evidentes, sino también un uso excesivo que a menudo conduce a adicciones con consecuencias negativas para la salud", argumentaba.

Pero León XIV no se refiere a todas las pantallas de forma indistinta: ante la panoplia de actores de Hollywood, elogió el séptimo arte como un lugar que permite "recuperar la autenticidad de la imagen" y mostró su apoyo a las salas de cine, "lugares de humanización" hoy en día desiertos. "El cine es mucho más que una simple pantalla", subrayaba el Papa, destacando su componente iniciático y formativo: "A lo largo de la narración, la mirada se educa, la imaginación se expande e incluso el dolor puede encontrar un sentido".

Lo que preocupa al pontífice peruano-estadounidense es "la presencia casi constante en las plataformas del mundo digital". Una presencia que puede convertirse en una "adicción", condicionando "el comportamiento y la existencia cotidiana".

Los discursos del Papa dejan entrever sus temores por la vida interior del ser humano: la proliferación de las pantallas de bolsillo, tan extendidas que parecen haber colonizado todas las manos, impide a los internautas "entrar en contacto con su interioridad", deslizó ante el mundo educativo. A ojos del pontífice, esto afecta tanto a los jóvenes como a los adultos. "Incluso para los educadores, a menudo cansados y sobrecargados de tareas burocráticas, existe el riesgo real de olvidar […] lo que recomendaba san Agustín cuando decía: 'No busques fuera, busca dentro de ti mismo; la verdad reside en el hombre interior'", insistía León XIV.

Ante la omnipresencia de las pantallas, que puede conducir a un "debilitamiento social de los valores y los referentes positivos", el sucesor de Pedro hace un llamamiento a "propuestas humanas y espirituales vigorosas". También aboga por la construcción de amistades "generosas y verdaderas". "Solo las relaciones sinceras y los vínculos estables permiten que florezcan historias de vida felices", afirmaba León XIV ante los cientos de miles de jóvenes reunidos en Tor Vergata el pasado mes de agosto.