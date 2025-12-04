Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

La Iglesia Ortodoxa Siria también se dice sucesora de Pedro

Saint Paul

Attila JANDI | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 04/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Surge la aclaración del por qué el Papa León XIV visitó una iglesia ortodoxa siria durante su estancia en Estambul

Entre las numerosas paradas de la visita del Papa León XIV a Turquía se encuentra una iglesia ortodoxa siria, donde se reunió con los líderes de las iglesias locales y las comunidades cristianas.

Fue una visita única, ya que la Iglesia Ortodoxa Siria tiene una larga historia a sus espaldas.

Raíces en Antioquía

El jefe de la Iglesia Ortodoxa Siria también es conocido como el Patriarca de Antioquía, y se afirma que el obispo actual es sucesor de san Pedro, quien fue el primer obispo de Antioquía.

Aunque san Pedro es ampliamente conocido como el primer obispo de Roma, el "príncipe de los apóstoles" comenzó su ministerio en la "Roma de Oriente", la antigua ciudad de Antioquía.

El Imperio Romano en la época de Cristo aclamó a Antioquía como la nueva capital de Oriente, por encima de Alejandría. Se convirtió en una ciudad fundamental, favorecida por los emperadores de Roma y una parte vital del Imperio.

Su relación con san Pedro

También se convirtió en una ciudad importante para los cristianos en las primeras décadas después de la muerte de Jesús. Antioquía se convirtió en el hogar de muchos cristianos judíos que huyeron de Jerusalén después de que san Esteban fuera lapidado hasta la muerte. Por esta y otras razones, tenía mucho sentido que Pedro atendiera las necesidades espirituales de estos primeros cristianos.

San Evodio sucedió a San Pedro y, después de él, san Ignacio de Antioquía fue nombrado tercer obispo de Antioquía.

El cisma en la Iglesia

La Iglesia de Antioquía estuvo unida a Roma hasta que se produjo un cisma tras el Concilio de Calcedonia en el siglo V. A partir de entonces, la Iglesia fue tildada de "monofisita" o "jacobita", debido a una visión herética sobre la naturaleza de Cristo.

Desde entonces, la Iglesia Ortodoxa Siria ha mantenido esencialmente la misma liturgia y el Patriarca de Antioquía se encuentra ahora en el Líbano.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
iglesia catolicaortodoxossan Pedrosiria
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día