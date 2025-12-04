La Iglesia Ortodoxa Siria también se dice sucesora de Pedro

Entre las numerosas paradas de la visita del Papa León XIV a Turquía se encuentra una iglesia ortodoxa siria, donde se reunió con los líderes de las iglesias locales y las comunidades cristianas.
Fue una visita única, ya que la Iglesia Ortodoxa Siria tiene una larga historia a sus espaldas.
Raíces en Antioquía
El jefe de la Iglesia Ortodoxa Siria también es conocido como el Patriarca de Antioquía, y se afirma que el obispo actual es sucesor de san Pedro, quien fue el primer obispo de Antioquía.
Aunque san Pedro es ampliamente conocido como el primer obispo de Roma, el "príncipe de los apóstoles" comenzó su ministerio en la "Roma de Oriente", la antigua ciudad de Antioquía.
El Imperio Romano en la época de Cristo aclamó a Antioquía como la nueva capital de Oriente, por encima de Alejandría. Se convirtió en una ciudad fundamental, favorecida por los emperadores de Roma y una parte vital del Imperio.
Su relación con san Pedro
También se convirtió en una ciudad importante para los cristianos en las primeras décadas después de la muerte de Jesús. Antioquía se convirtió en el hogar de muchos cristianos judíos que huyeron de Jerusalén después de que san Esteban fuera lapidado hasta la muerte. Por esta y otras razones, tenía mucho sentido que Pedro atendiera las necesidades espirituales de estos primeros cristianos.
San Evodio sucedió a San Pedro y, después de él, san Ignacio de Antioquía fue nombrado tercer obispo de Antioquía.
El cisma en la Iglesia
La Iglesia de Antioquía estuvo unida a Roma hasta que se produjo un cisma tras el Concilio de Calcedonia en el siglo V. A partir de entonces, la Iglesia fue tildada de "monofisita" o "jacobita", debido a una visión herética sobre la naturaleza de Cristo.
Desde entonces, la Iglesia Ortodoxa Siria ha mantenido esencialmente la misma liturgia y el Patriarca de Antioquía se encuentra ahora en el Líbano.