separateurCreated with Sketch.

Adviento en casa: rutina para preparar el corazón y el hogar

Adviento y Navidad en familia

PeopleImages | Shutterstock

Karen Hutch - publicado el 04/12/25
Y si te decimos, que hay una rutina sencilla que puedes poner en práctica este Adviento para preparar tu corazón y que en tu hogar se respire un ambiente de paz

El Adviento significa preparación y esa preparación no solo se lleva a cabo en la misa dominical. También se vive en la rutina diaria, en cada espacio del hogar, en los pequeños momentos de reflexión que nos recuerdan que estamos en el camino de la esperanza hacia la llegada de Jesús al portal de nuestro corazón. 

Preparación con sentido

Navidad- Adviento
Jelena Zelen | Shutterstock

Así como un deportista se prepara para una competencia importante, un estudiante para ser un buen profesionista. Así también es necesario prepararnos y especialmente de corazón para la llegada de Jesús a nuestro corazón.

El padre Miguel Ángel de los Monteros, nos exhorta a no distraernos en otros asuntos que puedan quitar nuestra mirada del Adviento, como tener comprados todos los regalos, la cena, las posadas y muchas cosas más que nos puedan alejar de Jesús. 

Y añadió que "ese tipo de cosas las podemos preparar incluso horas antes de la cena de Navidad, pero el corazón no se prepara de última hora". Presta atención, porque aquí te compartiremos algunas actividades que puedes implementar en tu día a día.

1Coloca un nacimiento en tu hogar

Dedica un espacio especial para colocar un Belén. Hazlo en familia y así podrán compartir el significado de la representación del nacimiento del niño Jesús. 

Puedes explicar que el primero en llevar a cabo esta tradición fue san Francisco de Asís en Greccio, Italia, en la Navidad de 1223. 

Además pueden utilizar este espacio para acercarse y orar delante del Belén, mientras que pueden hacer alguna meditación sobre el Adviento o leer un pasaje de la Biblia, respecto a esta temporada.

2Proponte leer el Evangelio

"El Evangelio de san Lucas tiene 24 capítulos y es donde más se habla de la infancia de Jesús, porque no comenzar desde el primer domingo de Adviento a leerlo?" Comentó el padre Miguel Ángel. 

Explicó que podemos leer un capítulo diario y de esta manera cuando llegue la Navidad, habremos terminado el Evangelio y conocido de primera mano desde la anunciación, hasta su infancia y vida de predicador. 

3Ir a misa entre semana

Durante este Adviento puedes proponerte ir a misa, no solo los domingos, sino también entre semana y si puedes todos los días ¡que mejor Esto irá ejercitando, abriendo y fortaleciendo nuestro corazón para cuando nazca el Salvador.

4Asiste a una Hora Santa

Este tiempo también puedes hacerlo especial acudiendo a hacer pequeñas visitas al Santísimo durante la semana por lo menos unos minutos o bien, asiste a una Hora Santa. Todos los jueves son eucarísticos por lo tanto siempre hay Hora Santa, ¡no te lo pierdas!

5Acude a la confesión

confesión
Jesus Cervantes | Shutterstock

Acudir al sacramento de la reconciliación debe ser siempre una prioridad, pero ahora que estamos en este camino de preparación, que gran forma de confesarse y así poder prepararnos para recibir el Cuerpo de Cristo. 

6 Lectura espiritual

Existen devocionarios o libros con reflexiones particulares para esta temporada del año que pueden ayudarte a centrarte en este tiempo litúrgico de forma especial. 

7Adviento con propósito

Como ves, prepararte para el nacimiento de Jesús puede ser una gran oportunidad para acrecentar nuestra espiritual con hábitos semanales que nos ayudarán profundamente y esta Navidad harán la diferencia. 

Tags:
advientoconsejosfamiliapreparación
