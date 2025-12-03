Santos libaneses que el Papa desea que conozcan los jóvenes

En una reunión con jóvenes frente al Patriarcado de Antioquía, el papa León XIV dijo: "Pensad en los numerosos santos libaneses. ¡Qué singular belleza vemos en la vida de santa Rafqa, que soportó años de sufrimiento por enfermedad con fortaleza y dulzura! ¡Cuántos actos de compasión realizó el beato Yakub El-Haddad al ayudar a los abandonados y olvidados por todos!"
Estos dos santos son muy conocidos en el Líbano, pero no son muy conocidos en el mundo occidental.
Santa Rafqa
Nacida el 29 de junio de 1832 en Líbano, Rafqa fue presionada por sus familiares para que se casara a los 14 años, pero rechazó todas las propuestas. Sentía la llamada a dedicar su vida a Dios, y un día huyó al convento local. Tras una serie de acontecimientos, se unió a lo que hoy se conoce como la Orden de San Antonio de los Maronitas.
Rafqa rezó entonces a Dios para poder sufrir como Jesús, y quedó lisiada y ciega para el resto de su vida. Llevó una vida de santidad y, tras su muerte, se le han atribuido muchos milagros por su intercesión.
Beato Jacobo El-Haddad
También conocido como el beato Jacques Ghazir Haddad, Yakub nació en 1875 en Ghazir, Líbano, y tras graduarse en la universidad, se trasladó a Alejandría, Egipto, para enseñar árabe. Fue allí donde se sintió atraído por el sacerdocio y finalmente ingresó en el convento franciscano capuchino de Khashbau. Fue ordenado sacerdote franciscano en 1901.
Según su biografía del Vaticano - disponible en Inglés- , el ministerio de Yakub en el Líbano consistió en predicar por todo el pequeño país:
"Como predicador itinerante entre 1903 y 1914, recorrió todo el Líbano proclamando la Palabra de Dios, lo que le valió el sobrenombre de "el Apóstol del Líbano". También se le vio predicando en Siria, Palestina, Irak y Turquía.
En 1919 compró un terreno en la colina de Jall-Eddib, al norte de Beirut, donde construyó una capilla dedicada a Nuestra Señora del Mar. Cerca de allí erigió una gran cruz".
Más tarde trabajó incansablemente por los enfermos, los pobres y los que sufrían, fundando varios hospitales, como el Hospital La Cruz en Jal Ed Dib, y falleció el 26 de junio de 1954.