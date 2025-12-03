La Ruta del Tajo: un viaje hacia Fátima, a pie

Para cualquiera que busque una forma accesible y auténtica de conocer Portugal, destaca la Ruta del Tajo (tanto un camino como una experiencia)

Entre la costa de Lisboa y el Santuario de Fátima se extiende un camino de 150 kilómetros que muchos viajeros consideran uno de los recorridos más significativos de Portugal. La Ruta del Tajo, que forma parte del proyecto más amplio de las Rutas de Senderismo de Fátima, ofrece seis días de movimiento, cultura y profundidad espiritual, abiertos no solo a los peregrinos católicos, sino a cualquiera que busque un propósito y belleza.

Comenzar esta ruta en Lisboa es lo más adecuado y marca la pauta para los días siguientes. El sendero comienza oficialmente en la catedral, donde siglos de devoción resuenan en los arcos de piedra. Poco después, el ritmo urbano comienza a suavizarse. La primera etapa, de 12,5 kilómetros hasta el Parque das Nações, introduce a los caminantes en una suave transformación: las aceras dan paso a senderos junto al río y el Tajo se convierte en un compañero constante.

Inicio de la Ruta del Tajo, en la catedral de Lisboa.

A partir de ahí, la ruta gira hacia el norte, dejando atrás los límites de la ciudad para adentrarse en los territorios de Loures y Vila Franca de Xira. Aquí, el paisaje cambia: los campos se abren, las aves se hacen más presentes y las pequeñas comunidades dan la bienvenida a los viajeros con la hospitalidad que desde hace tiempo caracteriza la cultura de la peregrinación. La Ruta del Tajo revela Portugal a paso de caminante: los colores del paisaje, el sonido de la vida local, la sensación de que el tiempo se dilata.

Pasarela de madera desde Loures hasta Vila Franca de Xira en la Ruta del Tajo © Centro Nacional de Cultura

Al igual que en las rutas históricas de Europa, los peregrinos y excursionistas que recorren los senderos de Fátima pueden llevar consigo una credencial, el pasaporte simbólico del viaje. Cada sello, recogido en parroquias, museos, albergues, oficinas de turismo y otros puntos de parada acogedores, es un recuerdo impreso en papel. La credencial oficial es expedida por el Centro Nacional de Cultura (CNC), la institución responsable de desarrollar y certificar las rutas de senderismo de Fátima. Se puede obtener en la oficina del CNC o en lugares reconocidos, como la catedral de Lisboa y el Museo de Cerámica de Sacavém.

Los viajeros modernos también cuentan con un compañero digital: la aplicación Fátima Walking Routes®. Diseñada para una exploración independiente, segura y envolvente, ofrece mapas interactivos, detalles sobre alojamientos, contactos de salud y seguridad, e información sobre museos, iglesias, jardines y puntos de sellado de credenciales. Básicamente, todo lo que el peregrino puede necesitar durante el camino. Las actualizaciones periódicas conectan a los caminantes con noticias relacionadas con el proyecto, aunando patrimonio, tecnología y un sentido de descubrimiento espiritual y comunidad.

Vista panorámica del Santuario de Fátima, destino final de la Ruta del Tajo. © Centro Nacional de Cultura

Llegar a Fátima supone un cambio profundo y transformador. En Cova da Iria, donde la Virgen María se apareció a tres niños pastores en 1917, el Santuario recibe cada año a millones de visitantes. Desde la Capilla de las Apariciones hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y la impresionante Iglesia de la Santísima Trinidad, el complejo combina la expresión artística con una invitación universal a la paz. Incluso los visitantes sin antecedentes religiosos suelen hablar de una atmósfera marcada por la quietud y la esperanza.

Las Rutas de Senderismo de Fátima en su conjunto, desarrolladas por el CNC en colaboración con entidades regionales y el Santuario de Fátima, tienen como objetivo ofrecer itinerarios seguros, hermosos y culturalmente ricos. Su propósito es simple pero revelador: crear un espacio para que las personas descubran paisajes, patrimonio, significado espiritual y comunidad mientras se dirigen hacia uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo.

Imagen de Nuestra Señora de Fátima en el Santuario de Fátima, destino final de la Ruta del Tajo © Centro Nacional de Cultura