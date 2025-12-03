logo-blue-headerAleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Viajes
separateurCreated with Sketch.

La Ruta del Tajo: un viaje hacia Fátima, a pie

Imagen de Nuestra Señora de Fátima en el Santuario de Fátima, destino final de la Ruta del Tajo

© Centro Nacional de Cultura

Vista panorámica de Lisboa desde el río Tajo, en la Ruta del Tajo.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Daniel Esparza - publicado el 03/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Para cualquiera que busque una forma accesible y auténtica de conocer Portugal, destaca la Ruta del Tajo (tanto un camino como una experiencia)

SEMANA DE LA DONACIÓN

Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.

Donar

Entre la costa de Lisboa y el Santuario de Fátima se extiende un camino de 150 kilómetros que muchos viajeros consideran uno de los recorridos más significativos de Portugal. La Ruta del Tajo, que forma parte del proyecto más amplio de las Rutas de Senderismo de Fátima, ofrece seis días de movimiento, cultura y profundidad espiritual, abiertos no solo a los peregrinos católicos, sino a cualquiera que busque un propósito y belleza.

Comenzar esta ruta en Lisboa es lo más adecuado y marca la pauta para los días siguientes. El sendero comienza oficialmente en la catedral, donde siglos de devoción resuenan en los arcos de piedra. Poco después, el ritmo urbano comienza a suavizarse. La primera etapa, de 12,5 kilómetros hasta el Parque das Nações, introduce a los caminantes en una suave transformación: las aceras dan paso a senderos junto al río y el Tajo se convierte en un compañero constante.

Start of the Tagus Route, at Lisbon Cathedral
Inicio de la Ruta del Tajo, en la catedral de Lisboa.

A partir de ahí, la ruta gira hacia el norte, dejando atrás los límites de la ciudad para adentrarse en los territorios de Loures y Vila Franca de Xira. Aquí, el paisaje cambia: los campos se abren, las aves se hacen más presentes y las pequeñas comunidades dan la bienvenida a los viajeros con la hospitalidad que desde hace tiempo caracteriza la cultura de la peregrinación. La Ruta del Tajo revela Portugal a paso de caminante: los colores del paisaje, el sonido de la vida local, la sensación de que el tiempo se dilata.

Wooden walkway from Loures to Vila Franca de Xira on the Tagus Route
Pasarela de madera desde Loures hasta Vila Franca de Xira en la Ruta del Tajo
© Centro Nacional de Cultura

Al igual que en las rutas históricas de Europa, los peregrinos y excursionistas que recorren los senderos de Fátima pueden llevar consigo una credencial, el pasaporte simbólico del viaje. Cada sello, recogido en parroquias, museos, albergues, oficinas de turismo y otros puntos de parada acogedores, es un recuerdo impreso en papel. La credencial oficial es expedida por el Centro Nacional de Cultura (CNC), la institución responsable de desarrollar y certificar las rutas de senderismo de Fátima. Se puede obtener en la oficina del CNC o en lugares reconocidos, como la catedral de Lisboa y el Museo de Cerámica de Sacavém.

Los viajeros modernos también cuentan con un compañero digital: la aplicación Fátima Walking Routes®. Diseñada para una exploración independiente, segura y envolvente, ofrece mapas interactivos, detalles sobre alojamientos, contactos de salud y seguridad, e información sobre museos, iglesias, jardines y puntos de sellado de credenciales. Básicamente, todo lo que el peregrino puede necesitar durante el camino. Las actualizaciones periódicas conectan a los caminantes con noticias relacionadas con el proyecto, aunando patrimonio, tecnología y un sentido de descubrimiento espiritual y comunidad.

Panoramic view of the Sanctuary of Fátima, final destination of the Tagus Route
Vista panorámica del Santuario de Fátima, destino final de la Ruta del Tajo.
© Centro Nacional de Cultura

Llegar a Fátima supone un cambio profundo y transformador. En Cova da Iria, donde la Virgen María se apareció a tres niños pastores en 1917, el Santuario recibe cada año a millones de visitantes. Desde la Capilla de las Apariciones hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y la impresionante Iglesia de la Santísima Trinidad, el complejo combina la expresión artística con una invitación universal a la paz. Incluso los visitantes sin antecedentes religiosos suelen hablar de una atmósfera marcada por la quietud y la esperanza.

Las Rutas de Senderismo de Fátima en su conjunto, desarrolladas por el CNC en colaboración con entidades regionales y el Santuario de Fátima, tienen como objetivo ofrecer itinerarios seguros, hermosos y culturalmente ricos. Su propósito es simple pero revelador: crear un espacio para que las personas descubran paisajes, patrimonio, significado espiritual y comunidad mientras se dirigen hacia uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo.

Image of our Lady of Fátima at the Fátima Sanctuary, final destination of the Tagus Route
Imagen de Nuestra Señora de Fátima en el Santuario de Fátima, destino final de la Ruta del Tajo
© Centro Nacional de Cultura

Para cualquiera que busque una forma accesible y auténtica de conocer Portugal, destaca la Ruta del Tajo. Es a la vez un camino y una experiencia, que invita a los viajeros a caminar, aprender y descubrir lo que el viaje puede despertar en ellos.

(VIDEO) Enseñanzas que nos deja la Virgen de Fátima
Te puede interesar :(VIDEO) Enseñanzas que nos deja la Virgen de Fátima
«Fátima es inseparable de la identidad de los católicos portugueses»
Te puede interesar :«Fátima es inseparable de la identidad de los católicos portugueses»
Por qué vamos: elección de un destino de peregrinación
Te puede interesar :Por qué vamos: elección de un destino de peregrinación
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
fatimaperegrinaciónPortugal
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día