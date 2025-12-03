Para que todos glorificaran juntos a Dios, el obispo Ambrosio de Milán innovó como compositor

La histórica oración presidida por el Papa León XIV y el arzobispo de York en presencia de los reyes Carlos III y Camila en el Vaticano el 23 de octubre de 2025 comenzó con el canto “Fundador eterno de las cosas”. Se trata de un himno que la Iglesia sigue cantando 17 siglos después de que un santo, Ambrosio, lo compusiera.

Es uno de los cuatro himnos atribuidos a este gran obispo de Milán, junto con “Dios creador de todo”, “Ahora en la hora tercia” y “Ven, redentor de los pueblos”.

Proclamar la fe y alabar todos juntos

Ambrosio logró introducir en Occidente un tipo de canto sencillo y fácil de memorizar que permitía a todos participar en la liturgia para glorificar a Dios.

Él mismo se lo explicaba al obispo arriano Auxentio, que le acusaba de hechizar al pueblo con sus himnos.

“Es exactamente así; no lo niego. Se trata de un gran hechizo: el más fuerte de todos, pues ¿hay algo más fuerte que confesar a la Trinidad, ensalzada cada día por el pueblo entero?”, preguntaba el Padre de la Iglesia.

Y añadía, revelando su intención: “Todos se esfuerzan por proclamar su fe; todos han aprendido a alabar en verso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así se han convertido en maestros todos los que a duras penas podían ser discípulos”.

¡Ven, redentor!

Public domain

Uno de sus himnos forma parte de la Liturgia de las horas del tiempo de Adviento en el rito romano y también se reza en Navidad.

Probablemente la melodía ha variado con el paso de los siglos. La letra, sin embargo, ha llagado tal cual la escribió él.

Es una oración con la sabiduría y la sensibilidad de este Doctor de la Iglesia que influyó decisivamente en la conversión de san Agustín:

Ven Redentor de los pueblos,

muestra tu parto de la Virgen, sea visto por todos los siglos:

ese parto es digno de Dios. No de viril siembra,

sino por mística acción,

el Verbo de Dios se ha hecho carne,

y ha florecido el fruto del vientre.

Creció el vientre de la Virgen

mas su pureza está intacta,

resplandecen banderas virtudes,

el Señor habita en su templo. Procedente de su alcoba,

regia estancia de pureza,

un gigante de doble sustancia

ansía recorrer su camino. De Dios Padre procede,

a Dios Padre regresa:

baja a los infiernos,

vuelve al trono de Dios. Igual al Padre eterno,

se ciñe la carne como un trofeo,

vigoriza nuestros cuerpos

con su virtud perpetua. Ahora brilla el pesebre,

y la noche esparce tu luz nueva,

que ninguna noche se interpondrá

a que la fe luzca constantemente. Quiso yacer en el heno,

no le horrorizó el pesebre;

con un poquito de leche

se alimenta el que nos nutre. Se alegra el coro celeste,

los ángeles cantan juntos,

y se muestra a los pastores

el Pastor que a todos crea. Gloria a ti, Señor eterno,

que naciste de la Virgen,

con el Padre y el Espíritu

gobiernas todos los siglos. Amén