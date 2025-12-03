El Papa León comparte un libro que revela “quién es Prevost”

Los viajes papales se han caracterizado por las conferencias de prensa papales, y el Papa León indicó este 2 de diciembre, al regresar de Turquía-Líbano, que continuará con la tradición.
El gran número de países representados por la prensa a bordo suele hacer que el Pontífice sea preguntado por diversas situaciones globales y también personales.
Esta tarde, un periodista observaba que, transcurridos poco más de seis meses desde su papado, todavía no hemos oído mucho sobre lo que sintió en el cónclave.
La pregunta la hizo Cindy Wooden, una periodista estadounidense del Catholic News Service que pronto se jubilará.
Esto le dio al Papa la oportunidad de responder con humor: "Bueno, mi primer comentario sería que hace apenas un año o dos, yo también pensé en jubilarme algún día. Al parecer, ustedes han recibido ese regalo [de la jubilación]; algunos de nosotros seguiremos trabajando".
Continuó afirmando que cree "muy estrictamente en el secreto del Cónclave", pero reveló que su actitud antes de la votación, e incluso durante ella, fue: "Todo está en manos de Dios. Y lo creo profundamente".
Pero luego ofreció otra perspectiva:
"Uno de ustedes -hay un periodista alemán aquí- me dijo el otro día: díganme un libro, además de san Agustín, que podamos leer para entender quién es Prevost [el nombre de nacimiento del Papa es Robert Prevost, nota del editor] .
Y pensé en varios, pero uno de ellos es un libro llamado La Práctica de la Presencia de Dios. Es un libro muy sencillo, escrito hace muchos años por alguien que ni siquiera menciona su apellido, el hermano Lawrence.
Pero describe, por así decirlo, un tipo de oración y espiritualidad donde uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que Él lo guíe. Si quieren saber algo sobre mí, esa ha sido mi espiritualidad durante muchos años.
En medio de grandes desafíos, viviendo en Perú durante años de terrorismo, siendo llamado a servir en lugares donde nunca imaginé que sería llamado. Confío en Dios, y ese mensaje es algo que comparto con todas las personas.
¿Cómo fue el cónclave? Me resigné al ver cómo iban las cosas y pensé que esto podría ser una realidad. Respiré hondo y dije: 'Aquí vamos, Señor, Tú estás al mando, Tú guías el camino'".
¿Qué es este libro?
La Práctica de la Presencia de Dios es un clásico espiritual, apreciado, al menos en parte, por su brevedad y accesibilidad.
Muchos escritores de todo tipo de espiritualidades lo han encontrado útil. De hecho, más que un libro, es una colección de conversaciones y cartas con reflexiones sobre, precisamente, cómo tomar conciencia de que estamos siempre en la presencia de Dios, y permitir que esa presencia constante afecte cómo pensamos, sentimos y actuamos.