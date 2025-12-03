En el calendario litúrgico el año "A" es el del Evangelio de san Mateo, el año del Reino. Aquí hay una descripción general para comenzar

Bienvenidos al Año Litúrgico A, el año en el que las lecturas del Evangelio en la Misa se toman predominantemente del Evangelio de Mateo. Es bueno comenzar el año observando lo que es único en el primer libro del Nuevo Testamento.

1 El reino de los cielos

En primer lugar, el Evangelio de Mateo trata sobre el reino de los cielos.

Si te cuesta entender el concepto del "reino de los cielos" —lo cual es posible, ya que hoy en día los reinos solo aparecen en los cuentos de hadas—, quizá te resulte útil la descripción que hace la Biblia de Jerusalén original.

Esta denomina al Evangelio de Mateo "la gran carta del nuevo orden que, en Cristo, completa el plan de Dios".

Él inaugura un nuevo orden, un nuevo reino, porque, en Mateo, Jesús es proclamado Hijo de Dios. Sus apóstoles lo dicen cuando él camina sobre las aguas y cuando les pregunta directamente quién es él.

Él mismo lo dice en parábolas sobre sí mismo, y sus oponentes lo llaman Hijo de Dios en la cruz.

2 Detalles inolvidables

En segundo lugar, el Evangelio de Mateo nos ofrece detalles inolvidables que no encontramos en ningún otro sitio.

Solo Mateo nos habla del anuncio a José, pero también de los magos, la estrella de Navidad y la oposición de Herodes el Grande. Solo Mateo nos dice que Jesús es manso y humilde de corazón, y que su yugo es fácil y su carga ligera.

Mateo nos da la mayor instrucción sobre el Camino del Reino, en la presentación más común (y más completa) de las Bienaventuranzas y las obras de misericordia. La mayoría de los detalles únicos de Mateo se refieren al Reino de los Cielos.

Solo en Mateo aprendemos que el Reino es como un campo con trigo y cizaña, una red con peces buenos y malos, pero también una perla de gran valor y un tesoro en un campo.

Y Mateo también nos ofrece la declaración más clara de la primacía de Pedro y las llaves del Reino, el gran don que Dios nos ha concedido en la Iglesia, en su vida y después de su ascensión.

3 Narra la historia del Reino en etapas

Juan Bautista niño Photo by L. de Guise Courtesy of National Art Gallery, London

Mateo nos presenta el arco narrativo del Reino, y ya lo vemos en el tiempo de Adviento y Navidad.

Preparando el Reino. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía (¡el Evangelio del día de Navidad!) que muestra cómo Jesús desciende de David y Abraham; y los capítulos 1-2 nos cuentan cómo comenzó desde lo pequeño.

Proclamando el reino. Cuando Juan el Bautista dice: "¡Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca!", en el segundo domingo de Adviento, comienza el mensaje que Jesús amplía en los capítulos 3-7.

Pruebas del reino. Juan pregunta si Jesús es "el elegido" en el tercer domingo de Adviento, y Jesús responde con pruebas que nos sigue mostrando en los capítulos 8-10.

La Iglesia y el reino. Mateo presenta a la Iglesia como la primera versión terrenal del reino de los cielos, con reglas sobre cómo vivir en él, en los capítulos 14-17.

El fin de los tiempos. Tenemos la descripción de Jesús del fin de los tiempos en el primer domingo de Adviento, pero más en los capítulos 19-25.

El triunfo del Rey. Por supuesto, la muerte y resurrección de Jesús y su ascensión al cielo cierran su Evangelio en los capítulos 26-28.

4 Cumplimiento de las profecías

Cuarto, Jesús cumple todas las profecías judías, y luego va más allá de ellas. Mateo destaca que Jesús es como las figuras del Antiguo Testamento, pero más grande que ellas.

Al igual que Moisés, en Mateo Jesús da la ley desde una montaña, pero cuando cita la ley, añade: "Pero yo les digo…" Mateo presenta a Jesús como el Siervo Sufriente de Isaías. En Mateo, Jesús es más grande que Jonás, más grande que Salomón y más grande que su Templo, también transforma la Pascua y promete una fiesta más grande por venir.

Pero entonces, en Mateo, Jesús va aún más lejos. Abre al mundo entero el reino que una vez perteneció a su pueblo elegido, diciéndonos que «muchos» vendrán de los confines de la tierra para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Dice que la viña que cuidó para su pueblo elegido a lo largo del Antiguo Testamento tendrá nuevos labradores; y que su banquete, antes solo para invitados, ahora está abierto al público en general.

Después de todo, como informa Mateo, Jesús es el rey que ha recibido "toda autoridad en el cielo y en la tierra", pero cuyo reino pertenece a los niños y a los pobres, el Reino donde la justicia está por encima de todo, y cuyos seguidores están encargados de "hacer discípulos de todas las naciones".