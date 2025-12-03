logo-blue-headerAleteia
separateurCreated with Sketch.

4 puntos del Papa León XIV para construir y anunciar la paz 

CarlosBarquero | Shutterstock

Karen Hutch - publicado el 03/12/25
En su primer viaje apostólico el papa León XIV nos da algunas claves para propagar la paz y erradicar la guerra en el mundo entero. Aquí sus consejos a imitar

¡Sean constructores de paz, anunciadores de paz, testigos de paz! Así lo promulgó el santo padre León XIV en su discurso al finalizar la santa misa en Beirut. Siendo este su primer viaje apostólico, por lo que hizo un fuerte llamado al mundo a vivir la paz. 

Nuestros esfuerzos no son vanos

leon-xiv-conference-de-presse-avion-afp
Alessandro DI MEO / POOL / AFP

En las Sagradas Escrituras, Jesús nos regala un mensaje profundo y siempre actual: "La paz os dejo; mi paz os doy" (Jn 14,27). Su deseo es que vivamos esa paz en lo más hondo del corazón y que la llevemos a cada rincón del mundo. 

Hoy, es el Vicario de Cristo, León XIV quien continúa haciéndose eco de ese llamado, invitándonos a ser constructores y testigos de paz, especialmente en los tiempos de mayor incertidumbre, dominados por el odio y la guerra. 

Por ello, te compartimos los consejos que compartió en sus discursos de paz dentro del marco de su primer viaje apostólico.

1Alzar la mirada a Dios

El papa nos invita a fijar nuestra vista y contemplar plenamente al Señor con esperanza y valentía, con el fin de recorrer el camino de la convivencia entre todos, viviendo fraternalmente con la paz que Cristo nos ha dejado. 

Lo que nos recuerda que en ocasiones podemos olvidar que Cristo ya ha vencido y con ello nos ha dejado su paz, no solo para mencionarla, sino también para vivirla y compartirla en donde más hace falta.

2Redireccionar al corazón

Este paso, sin duda es uno de los que a veces puede costarnos más, puesto que, a veces nuestro corazón se endurece y escoge la vía de la violencia y la falta de respeto, por lo que el sumo pontífice León XIV, menciona que "Necesitamos cambiar de camino, necesitamos educar el corazón para la paz". 

También, aseguró que necesitamos actitudes nuevas para rechazar la venganza y evitar vivir en división social, política y religiosas, "para abrir capítulos nuevos bajo el signo de la reconciliación y la paz".

3Acudir al dialógo

El papa nos pide que no bajemos los "esfuerzos para promover procesos de diálogo y reconciliación", invitándonos también a escuchar las peticiones de paz de los demás y actuar. 

"¡Escuchen el clamor de sus pueblos que invocan la paz! Pongámonos todos al servicio de la vida, del bien común y del desarrollo integral de las personas". Explicó el santo padre León XIV. 

4Acudir a María

María es conocida también como la Reina de la Paz, por lo que también podemos acudir a ella rezando el Santo Rosario y pidiendo por la paz del mundo entero. De modo, que ella nos cubra con su manto santísimo para que la paz reine en nuestros corazones. 

Seguir el llamado

Hagamos resonar en nuestro corazón las palabras del santo Padre León XIV para seguir promoviendo la paz en el mundo entero y evitar cualquier resentimiento que pueda alejarnos de la bondad.

Tags:
papa leon xivpazviaje apostólico
banner image
