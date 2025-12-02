logo-blue-headerAleteia
(VIDEO)El Papa consuela a un pueblo

Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 02/12/25
El Papa León XIV visitó la zona cero de la explosión del puerto de Beirut. Cinco años después de la explosión, León devuelve esperanza al Líbano. Un encuentro con las víctimas que exige justicia y recuerda que la verdad es un camino que se construye juntos.

Entre los escombros, el Papa escuchó a las familias que aún claman por verdad y justicia: fue un abrazo al dolor del Líbano y un llamado urgente a que la verdad salga a la luz. En un país aún marcado por más de 220 muertos, miles de heridos y una investigación reactivada recientemente, el gesto del Pontífice resuena como un llamado a la unidad, la memoria y la sanación.

