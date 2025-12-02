(VIDEO)El Papa consuela a un pueblo

SEMANA DE LA DONACIÓN
Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.
Entre los escombros, el Papa escuchó a las familias que aún claman por verdad y justicia: fue un abrazo al dolor del Líbano y un llamado urgente a que la verdad salga a la luz. En un país aún marcado por más de 220 muertos, miles de heridos y una investigación reactivada recientemente, el gesto del Pontífice resuena como un llamado a la unidad, la memoria y la sanación.