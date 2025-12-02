Un cuadro de Rubens reapareció tras cuatro siglos y se vendió por casi tres millones de euros

Perdida durante cuatro siglos, una obra maestra del pintor flamenco Peter Paul Rubens se vendió por casi tres millones de euros el 30 de noviembre en Versalles. Este "Cristo en la Cruz" encarna el esplendor barroco y la fuerza espiritual de un artista prolífico cuya obra se dedicó principalmente a temas religiosos

2,94 millones de euros. Ese fue el precio final pagado en subasta el 30 de noviembre en Versalles por Cristo en la Cruz, una obra maestra del pintor amberino Peter Paul Rubens, que permaneció perdida durante casi cuatro siglos. La pintura, estimada entre 1 y 2 millones de euros, fue redescubierta en septiembre de 2024 por un subastador durante un inventario en una mansión privada del VI Distrito de París.

El redescubrimiento de una obra maestra, perdida para la historia desde el siglo XVII, es un "acontecimiento excepcional", declaró el subastador Jean-Pierre Osenat a Le Figaro. La pintura, que representa a un Cristo crucificado solitario, bañado de luz contra un cielo oscuro, encarna "el comienzo mismo de la pintura barroca". Es una verdadera profesión de fe y un tema central para Peter Paul Rubens, protestante convertido al catolicismo, quien ya había abordado este tema en al menos otras tres ocasiones, la más famosa de las cuales se conserva en la Alte Pinakothek de Múnich.

Detalle - Cristo en la cruz - Rubens AFP

Destinado a un coleccionista privado

En septiembre de 2024, Jean-Pierre Osenat se sintió profundamente conmovido al descubrir la pintura, discretamente colgada en una habitación de una casa parisina, mientras realizaba un inventario.

Guiado por su intuición, consideró rápidamente que podría ser un Rubens auténtico, y no simplemente una copia de estudio. Comenzó entonces el proceso de autenticación, en el que participaron varios expertos.

La pintura llegó al taller de la conservadora Catherine Polnecq, quien posee un equipo de vanguardia: la reflectografía infrarroja. Al sondear profundamente las capas de pintura, esta técnica revela detalles invisibles a simple vista y desvela la obra creativa del maestro flamenco, incluyendo ajustes realizados por el propio Rubens, como la reubicación del torso de Cristo para acentuar la tensión y el sufrimiento en la composición final.

Detalle - Cristo en la cruz - Rubens AFP

Pintado en el apogeo de la obra de Rubens, el lienzo ha sido autenticado por el profesor Nils Büttner, reconocido especialista y presidente del Rubenianum de Amberes, instituto dedicado al estudio de la obra del maestro flamenco. A diferencia de los numerosos encargos religiosos de Rubens, esta obra maestra, de 105,5 x 72,5 centímetros, estaba sin duda destinada a un coleccionista privado.

Fue adquirida por el pintor académico William Bouguereau o por su hija Henriette Vincens-Bouguereau, quienes eran muy conscientes de la importancia de la pintura, aunque nunca revelaron su verdadera naturaleza. Permaneciendo en su casa y estudio en el distrito VI de París, la obra permaneció en la familia hasta su reciente venta.

La pintura de Rubens

Nacido el 28 de junio de 1577, Rubens dedicó sus 1403 obras a temas de mitología, historia y, sobre todo, religión: más de la mitad de su obra trata temas bíblicos. Muchas de sus pinturas adornaron las paredes de iglesias flamencas hace cuatro siglos.

Rubens era aún muy joven cuando su pasión por la pintura se hizo evidente. En casa de su madrina, copió diligentemente todos los cuadros que encontraba y, poco a poco, a los 14 años, se convirtió en aprendiz de ilustres pintores de su época.

Al regresar de Italia, donde había estudiado el estilo renacentista de Caravaggio y Rafael, se convirtió en el pintor oficial de la corte holandesa. Fue durante esta época que Rubens produjo verdaderas obras maestras religiosas.

Entre sus pinturas más famosas se encuentran La elevación de la cruz (1610) y El descendimiento de la cruz (1611-1614), destinadas a la Catedral de Nuestra Señora de Amberes. Pero este maestro del arte barroco no se limitó a los muros de las iglesias. En los retablos, mostró su gusto por los lienzos monumentales, claramente evidente en su obra La asunción de la Virgen (1626), que cuelga sobre el altar de la Catedral de Amberes. A través de sus innumerables encargos, Rubens exploró todo el espectro de temas bíblicos, dejando su huella en la historia de la pintura religiosa.

Las pinturas bíblicas más bellas de Rubens: