¿Qué significa que a un obispo se le llame “patriarca”?

SEMANA DE LA DONACIÓN
Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.
Hay algunos obispos a quienes se les llama “patriarcas”, e incluso el Papa tiene el título oficial de “Patriarca de Occidente”.
Es un término que puede resultar confuso para algunos, ya que suena importante, pero pocos conocen la historia de este título en particular.
¿Qué es un patriarca?
La palabra proviene del griego patriarcas y del latín patriarcha, que significa padre o jefe de una raza o familia. Se usa muchas veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Abraham, en particular, es conocido como "patriarca", el "padre" de muchas naciones.
Los 12 hijos de Israel son conocidos como los “12 Patriarcas”, ya que fueron los padres de las 12 Tribus de Israel.
Inicialmente, este término fue tomado del judaísmo en los primeros siglos del cristianismo para designar a los obispos de mayor rango que estaban a cargo de una región geográfica específica.
Con el tiempo se convirtió en un título oficial y se refería a los “arzobispos” que eran los obispos principales de una zona y gestionaban a otros obispos bajo su mando.
La Enciclopedia Católica explica cómo inicialmente sólo había tres patriarcas:
"El Derecho Danónico más antiguo admitía solo a tres obispos con lo que posteriormente se denominaron derechos patriarcales: los obispos de Roma, Alejandría y Antioquía. El sucesor de san Pedro, por supuesto, ocupaba el puesto más alto y reunía en su persona todas las dignidades. No solo era obispo, sino también metropolitano, primado y patriarca; metropolitano de la provincia romana, primado de Italia y el primero de los patriarcas".
Cuando Constantinopla ascendió en poder político e influencia y se declaró la “Nueva Roma”, reclamó el título de patriarca segundo a la “antigua Roma”. Esto finalmente se confirmó y Jerusalén también se agregó a la lista de patriarcas debido a su importancia histórica, lo que resultó en cinco patriarcados: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
Patriarcas hoy
Tras el Gran Cisma, cuando Oriente se separó de Occidente, los obispos ortodoxos conservaron el término "patriarca", que ahora también se refería al líder de sus iglesias. Estos obispos son sucesores de los primeros obispos que usaron este término.
Cuando el Papa León XIV recitó el Credo de Nicea durante su viaje a Turquía, los cinco patriarcas originales estuvieron presentes en el servicio de oración conjunto, lo que fue visto como un hermoso reflejo del trabajo hacia la reunificación de las iglesias antiguas.