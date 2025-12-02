logo-blue-headerAleteia
El Papa nuevamente menciona probables viajes a Latinoamérica

pope-leo-xiv-matteo-bruni-flight-beirut-lebanon

ANDREAS SOLARO | AFP

I.Media - Redacción de Aleteia - publicado el 02/12/25
Abordo del avión que lo llevaba de Beirut a Roma, el 2 de diciembre de 2025, León XIV respondió a las preguntas de los 82 periodistas durante casi media hora. Entre los temas abordados, se habló sobre próximos viajes apostólicos

"Espero ir a Argelia", dijo el Papa, refiriéndose a un viaje a África "que podría ser el próximo". Sería un viaje "para visitar los lugares relacionados con la vida de san Agustín", explicó el ex superior de la Orden de San Agustín, muy devoto de este "Padre de la Iglesia" del siglo V. El Papa considera que el ex obispo de Hipona "ayuda mucho como puente porque en Argelia es muy respetado como hijo de la nación".

america latinapapa leon xivviaje apostólico
