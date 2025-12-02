El Papa nuevamente menciona probables viajes a Latinoamérica

Abordo del avión que lo llevaba de Beirut a Roma, el 2 de diciembre de 2025, León XIV respondió a las preguntas de los 82 periodistas durante casi media hora. Entre los temas abordados, se habló sobre próximos viajes apostólicos Donar
"Espero ir a Argelia", dijo el Papa, refiriéndose a un viaje a África "que podría ser el próximo". Sería un viaje "para visitar los lugares relacionados con la vida de san Agustín", explicó el ex superior de la Orden de San Agustín, muy devoto de este "Padre de la Iglesia" del siglo V. El Papa considera que el ex obispo de Hipona "ayuda mucho como puente porque en Argelia es muy respetado como hijo de la nación".
Esta sería la primera vez que un papa visitaba este país norteafricano. León XIV declaró su deseo de "continuar el discurso sobre la construcción de puentes entre los mundos cristiano y musulmán". Durante su estancia en Turquía, el papa visitó la Mezquita Azul de Estambul "con un espíritu de reflexión y escucha atenta", con "profundo respeto" por los fieles, especificó la Santa Sede.
Sudamérica
El Papa León XIV también expresó su deseo de viajar a Sudamérica. "Obviamente, me gustaría mucho visitar Latinoamérica, Argentina y Uruguay, que esperan la visita del Papa", declaró, señalando que su predecesor, Francisco, originario de Argentina, nunca regresó a su país tras ser elegido Papa en marzo de 2013.
Previamente -el 18 de noviembre, en Castel Gandolfo- el Papa, confió a un periodista hispanohablante que "obviamente" desea visitar Latinoamérica. Mencionó planes para viajar a Argentina, Uruguay y, "por supuesto", Perú, además de su intención de visitar el santuario de Guadalupe en México.
"Me encantaría viajar, el problema es coordinarlo con otros compromisos”, explicó León XIV. “Durante el año jubileo, avanzamos viviendo cada día, cada actividad, y el año que viene lo iremos organizando poco a poco”, aseguró, dando a entender que 2026 será un año repleto de viajes.